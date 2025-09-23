Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos teisėjai darbuosis UEFA Europos lygos dvikovoje Švedijoje

2025-09-23 14:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 14:33

UEFA Europos lygos rungtynėms patikėta vadovauti Lietuvos teisėjams.

Manfredas Lukjančukas | Organizatorių nuotr.

UEFA Europos lygos rungtynėms patikėta vadovauti Lietuvos teisėjams.

0

Rugsėjo 24 dieną Malmės mieste Švedijoje vyks UEFA Europos lygos pagrindinio etapo pirmo turo rungtynės, kuriose šeimininkai „Malmö“ futbolininkai savo aikštėje priims Razgrado „Ludogorec“ ekipą iš Bulgarijos.

Pagrindinis šių rungtynių teisėjas bus Manfredas Lukjančukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Mindaugas Jackus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimas Malmės stadione prasidės 22 valandą Lietuvos laiku.

Tuo tarpu teisėjų inspektorius Gediminas Mažeika taip pat sulaukė iškvietimo darbuotis UEFA Europos lygos pagrindinio etapo rungtynėse.

Rugsėjo 25-ąją Šveicarijos mieste Berne susitiks vietos „Young Boys“ komanda bei Atėnų „Panathinaikos“ vienuolikė iš Graikijos, o čia teisėjų darbą vertins G. Mažeika.

Susitikimas „Wankdorf“ stadione Lietuvos laiku prasidės 22 valandą.

