Lietuvos teisėjai darbuosis UEFA Europos lygos dvikovoje Švedijoje

Rugsėjo 24 dieną Malmės mieste Švedijoje vyks UEFA Europos lygos pagrindinio etapo pirmo turo rungtynės, kuriose šeimininkai „Malmö“ futbolininkai savo aikštėje priims Razgrado „Ludogorec“ ekipą iš Bulgarijos.
Pagrindinis šių rungtynių teisėjas bus Manfredas Lukjančukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Mindaugas Jackus.
Susitikimas Malmės stadione prasidės 22 valandą Lietuvos laiku.
Tuo tarpu teisėjų inspektorius Gediminas Mažeika taip pat sulaukė iškvietimo darbuotis UEFA Europos lygos pagrindinio etapo rungtynėse.
Rugsėjo 25-ąją Šveicarijos mieste Berne susitiks vietos „Young Boys“ komanda bei Atėnų „Panathinaikos“ vienuolikė iš Graikijos, o čia teisėjų darbą vertins G. Mažeika.
Susitikimas „Wankdorf“ stadione Lietuvos laiku prasidės 22 valandą.
