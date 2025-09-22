A lygos turo apžvalga: „Hegelmann“ vis dar laikosi auksinėje kovoje

Pasitikėjimas. Vilniaus „Žalgiris“ džiaugėsi trečiąja pergale iš eilės, kai sostinės derbyje 2:0 buvo įveikti 9-oje vietoje žengiantys „Riteriai“.
Naujasis žalgiriečių vyr. treneris Rolandas Džiaukštas kiek anksčiau sugrąžino į pagrindinę komandą Motiejų Burbą, o praėjusį penktadienį leido jam pasireikšti starto sudėtyje. Pastarąjį kartą vilnietis tokios galimybės sulaukė dar balandžio 20 dieną.
Praradimai. „Riterių“ strategas Gintautas Vaičiūnas pastaruoju metu turi verstis kiek aptrupėjusia sudėtimi – nerungtyniauja tokie žaidėjai kaip Arvydas Novikovas, Arthuras Pierino, Milanas Rutkovskis bei Rokas Stanulevičius.
Vis dėlto artimiausias tvarkaraštis ekipos nelepins, kadangi teks kovoti su dėl medalių kovojančiomis ekipomis. Tik per paskutines savaites „Riteriai“ pasitikrins jėgas prieš turnyro lentelės kaimynus.
Atotrūkis. Kaip ir „Žalgiris“, taip ir FA „Šiauliai“ tęsia kovą dėl bronzos. Saulės miesto atstovai svečiuose 3:0 nugalėjo paskutinę vietą užimančius Alytaus DFK „Dainava“ futbolininkus.
Dainio Kazakevičiaus treniruojama ekipa nuo Marijampolės „Sūduvos“ atsilieka 3 taškais, tačiau Telšių „Džiugą“ bei „Panevėžį“ lenkia 8 taškais. Jau tampa akivaizdu, kad panevėžiečių triumfas „FPRO LFF taurės“ finale būtų neparankus 3–5 vietas užimančioms komandoms.
Lyderiai. Akistata Dzūkijos sostinėje pasitarnavo Eligijui Jankauskui bei Danieliui Romanovskiui, abu žaidėjai pasigerino savo statistiką.
Po pirmojo kėlinio pakeistas E. Jankauskas su 13 taiklių smūgių tapo rezultatyviausiu čempionato žaidėju, savo ruožtu, D. Romanovskio sąskaitoje – 14 rezultatyvių perdavimų. Pagal pastarąjį rodiklį buvo aplenktas Leo Ribeiro.
Serija. „Kauno Žalgiris“ namuose pasiekė vieną sunkesnių pergalių šiemet. Čempionato lyderiai 2:1 įveikė „Džiugą“ ir, nugalėjus atidėtose trečiadienio rungtynėse, titulas gali tapti ranka pasiekiamas.
Geriausią statistiškai atkarpą Lietuvos pirmenybėse žaidžia Fiodoras Černychas. Žalgirietis asmeninę rezultatyvių rungtynių seriją pratęsė iki trejų bei iš viso yra pasižymėjęs penkis kartus.
Naujokas. Likus septyniems turams iki sezono pabaigos, „Džiugas“ užsitikrino išlikimą kitam sezonui. Tiesa, galimybės sukurti staigmeną ir prasibrauti į tarptautinį frontą gerokai sumenko – į vieną klausimą atsakys sekmadienio taurės finalas.
Žemaitijos klubo gretose pasirodė pastarasis papildymas – Jakubas Wawščykas. Legionierius iš Lenkijos sezoną pradėjo „Riteriuose“, bet rugsėjį sukirto rankomis su „Džiugu“.
Kapitonas. „Panevėžio“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos atliko savotišką repeticiją prieš taurės finalą. Sėkmė nusišypsojo mėlynai baltiems, kurių gretose antrame mače iš eilės pergalingą įvartį susitikimo pabaigoje pelnė Wesley Gabrielis – 1:0.
Aukštaitijos sostinės klubo vyr. treneris Rolandas Vrabecas po beveik šešių mėnesių pertraukos į kovą metė traumą jau anksčiau išsigydžiusį ekipos kapitoną Liną Klimavičių. Tiesa, panevėžietis pasireiškė tik pridėto laiko metu.
Gadintojai. „Hegelmann“ futbolininkai antrą savaitę iš eilės prikišo pagalių į ratus klubams, šventusiems jubiliejus. Rugsėjo viduryje mėlynai balti nugalėjo Šiaulių apskrities futbolui skirtoje 100-mečio šventėje, praėjusį sekmadienį „Panevėžys“ organizavo savo dešimtmečio jubiliejų.
Kauno rajono klubas vietą kitiems metams Europoje gali užsitikrinti laimėjęs taurę, jei to nepavyks padaryti – 4-oji vieta šiuo metu yra lenkiama 10 taškų pranašumu.
Pasikartojo. „Sūduva“ vis dar išlieka priekyje lenktynėse dėl bronzos medalių – vietos, kuri tikrai užtikrintų vietą Konferencijų lygos atrankos varžybose. Išvykoje po klampios kovos 1:0 buvo palaužta Gargždų „Banga“.
Kaip ir antrojo rato rungtynėse, taip ir ketvirtame rate vienintelio pergalingo įvarčio autoriumi tapo Nauris Petkevičius. 2025 metų sezone sūduviečiai „Bangą“ nugalėjo visus keturis kartus, kiekvieną sykį tą pasiekdami įvarčio pranašumu.
Keturi. Tiek mėnesių Gargždų klubui dėl traumos negalėjo padėti saugas Rokas Filipavičius. Klaipėdietis, išsigydęs traumą, pirmą kartą nuo gegužės 3 dienos rungtyniavo Lietuvos čempionate.
Be to, po kiek daugiau nei penkių mėnesių pilnas rungtynes sužaidė pagrindinis dešiniojo krašto gynėjas Natanas Žebrauskas. „Banga“ dar gali atgaivinti intrigą kovoje dėl 6-osios vietos – penktadienį namuose priims „Džiugą“.
