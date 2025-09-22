Lietuviai žaidė Belgijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje

Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink žaidė startinėje Kotbuso „Energie“ klubo sudėtyje ir aikštėje praleido 68 minutes, bet jo ekipa svečiuose 1:2 nusileido „Verl“ klubui. Tiesa, kai lietuvis paliko aikštę, jo klubas dar pirmavo 1:0.
Slovėnijos lygoje visą mačą žaidė gynėjas Artemijus Tutyškinas, o jo atstovaujamas „Celje“ klubas svečiuose 3:2 palaužė „Primorje“ klubą. Įdomu tai, kad „Celje“ pirma praleido du įvarčius, bet sugebėjo atsitiesti ir iškovoti visus tris taškus.
Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ svečiuose 2:3 nusileido Zabžo „Gornik“ klubui.
