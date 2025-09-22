Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuviai žaidė Belgijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje

2025-09-22 08:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 08:53

Belgijos pirmenybėse Edgaras Utkus žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas Briugės „Cercle“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Mechelen“ klubu.

Edgaras Utkus | Klubo nuotr.

Belgijos pirmenybėse Edgaras Utkus žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas Briugės „Cercle“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Mechelen“ klubu.

REKLAMA
0

Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink žaidė startinėje Kotbuso „Energie“ klubo sudėtyje ir aikštėje praleido 68 minutes, bet jo ekipa svečiuose 1:2 nusileido „Verl“ klubui. Tiesa, kai lietuvis paliko aikštę, jo klubas dar pirmavo 1:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slovėnijos lygoje visą mačą žaidė gynėjas Artemijus Tutyškinas, o jo atstovaujamas „Celje“ klubas svečiuose 3:2 palaužė „Primorje“ klubą. Įdomu tai, kad „Celje“ pirma praleido du įvarčius, bet sugebėjo atsitiesti ir iškovoti visus tris taškus.

Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ svečiuose 2:3 nusileido Zabžo „Gornik“ klubui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukas Michelbrink (deš.) | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Vokietijoje ir Čekijoje
Artemijus Tutyškinas | Klubo nuotr.
Artemijus Tutyškinas išplėšė savo klubui tašką, Tomas Kalinauskas pasižymėjo Švedijoje
Rokas Pukštas | Klubo nuotr.
Gineitis žaidė prieš „Fiorentiną“, Pukštas pelnė dublį į Lasicko klubo vartus, o Golubickas debiutavo Suomijoje
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Edgaras Utkus žaidė Belgijoje, Matas Vareika sugrįžo po traumos Armėnijoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų