Lietuvos U16 futbolininkai Kaune iškovojo dramatišką pergalę prieš Maltą

Edmundo Pukio treniruojama Lietuvos rinktinė šią atkaklią dvikovą laimėjo rezultatu 2:1 (0:0).
Pirmajame kėlinyje Maltos rinktinė buvo kiek aktyvesnė puolime, tad vartininkui Augustui Ruginiui teko kelis kartus reaguoti į grėsmingus varžovų smūgius. Lietuvaičių geriausia proga pasižymėti buvo užfiksuota 11 minutę, kai į priekį staigiai atitrūko Gvidas Valatkevičius, bet jo smūgį atrėmė maltiečių vartų sargas.
Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį 56 minutę, kai įvarčiu pasižymėjo Rokas Paulauskas. Visgi, netrukus svečiai atsakė kapitono Jaydeno Roe taikliu smūgiu.
Vėliau mūsiškiai aikštėje sukūrė kelias dėkingas progas, tačiau jų neišnaudojo G. Valatkevičius ir R. Paulauskas.
Pastangos puolime galiausiai buvo vainikuotos pergalingu įvarčiu per teisėjo pridėtą laiką. Gausių sirgalių aplodismentų susilaukė situaciją užtikrintai realizavęs Jonas Pocevičius.
Komandos vėl susitiks Kaune artimiausią antradienį nuo 13 valandos. Įėjimas žiūrovams į LFF Kauno treniruočių centro stadioną – nemokamas.
Vaikinų U16 rinktinių kontrolinių rungtynių statistika
Lietuva – Malta 2:1 (0:0)
LFF Kauno treniruočių centro stadionas, teisėjas – Mindaugas Minevičius;
Įvarčiai: 56 min. Rokas Paulauskas, 90+1 min. Jonas Pocevičius (Lietuva); 58 min. Jayden Roe (Malta);
Įspėtas: 43 min. Nicholas Busuttil (Malta).
Lietuvos vaikinų U16 rinktinės sudėtis: Augustas Ruginis, Vakaris Sungaila, Tomas Veikutis, Arėjas Milkintis, Rokas Paulauskas, Gvidas Valatkevičius (87 min. Eldar Daukševič), Džiugas Vyšniauskas (46 min. Matas Mirončikas), Ąžuolas Varnauskas (69 min. Aistis Paškevičius), Lukas Korvel (69 min. Jonas Pocevičius), Kajus Kulevas (84 min. Jokūbas Žebrauskas), Jokūbas Žalnierukynas (84 min. Patrikas Kauklys).
Atsargoje: Emilis Starkus, Lukas Štilinis, Rapolas Bakas, Dovydas Dikas, Vilius Dovidėnas.
