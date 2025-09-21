Gudžius ir kiti disko metikai pasipiktino pavojingomis sąlygomis pasaulio čempionate: siūlo keisti taisykles dėl lietaus

Slidų sektorių išbandyti norėjęs Andrius Gudžius nukentėjo rimčiausiai iš visų finalo dalyvių. Lietuvis skaudžiai krito ir susižeidė koją. Po kelių minučių teisėjai pranešė, kad disko metimo varžybos artimiausiu metu pratęstos nebus, tad A. Gudžius turėjo laiko susitvarkyti žaizdą.
Visgi, atnaujinus finalą, A. Gudžius atliko tik vieną įskaitinį bandymą, o po 4 mėginimų apskritai atsisakė tęsti varžybas ir užėmė 6-ą vietą.
„Tai nebuvo sąžiningos varžybos. Liūdna ir pikta. Kritau ir susižeidžiau koją. Tas sektorius yra tobulas, kai jis sausas, bet kai taip šlapia, tada man darosi neįmanoma išstovėti ant kojų. Gal neturėjau tam tinkamų batų“, – skėsčiojo rankomis su švedų žurnalistais kalbėjęs A. Gudžius.
Sektoriuje krito ir austras Lukasas Weisshaidingeris. Jis pateikė pasiūlymą, kaip keisti disko metimo taisykles.
„Tokiomis sąlygomis turi būti privalomi „lietaus batai“. Jei per lietų „Formulėje 1“ pilotams teisėjai liepia rinktis šlapiai trasai skirtas padangas, taip ir čia turi būti sudarytos sąlygos disko metikams pasirinkti atitinkamus šlapiam sektoriui skirtus batus. Dabar kai kurie disko metikai metimus atliko apsiavę kojines. Čia tas pats, kas žaisti futbolą apsiavus šlepetes. Taisykles reikia pakeisti taip, kad ir šlapiame sektoriuje būtų galima rengti sąžiningas varžybas, nes dabar buvo pernelyg pavojinga. Suprantu, kad varžybų metu gali pradėti lyti, bet manau, kad kiekvienas sportininkas turi gauti teisę saugiai atlikti metimus, o šiuo atveju traumos rizika buvo per didelė“, – sakė L. Weisshaidingeris.
Į sektorių apsiavęs kojines ant batų žengė vokietis Mika Sosna, kuris, reaguodamas į L. Weisshaidingerio kalbas, tik trumpai pasakė: „Aš jo pasiūlymams pritariu“.
