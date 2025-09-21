Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Denny kalbėjo apie pavojingą sektorių ir traumas: „Pasisekė, kad niekas nepatyrė traumų, kurios keltų grėsmę gyvybei“

2025-09-21 21:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 21:05

Tokijuje (Japonija) chaotiškai pasibaigusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionato vyrų disko metimo finale tuščiomis liko vienas iš favoritų australas Matthew Denny. Šlapiame sektoriuje slidinėjęs Paryžiaus olimpiados bronzos medalininkas užėmė 4-ą vietą (65,57 m).

Matthew Denny | Scanpix nuotr.

0

„Šitos varžybos visiems buvo tarsi košmaras. Pasisekė, kad finalą baigiau nepatyręs traumos, nes rizikų netrūko. Skaudu tokiu būdu baigti finalą. Jaučiu, kad galėjau mesti diską toliau. Manau, kad kaip niekad gerai buvau pasiruošęs kovoti net dėl aukso. Šiandien reikėjo drąsos atlikti metimus. Aš neišskydau, atakavau, bet gero rezultato nepasiekiau. Dabar jau nieko nebegaliu pakeisti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienų disko metikų technika geriau tinka slidžiam sektoriui, kitų – mažiau. Man reikia gero sukibimo su sektoriaus paviršiumi, kad galėčiau diską mesti toli. Bandžiau atlikti sau įprastus metimus, bet buvo labai slidu. Neįsivaizduoju, kaip 5-o bandymo metu išstovėjau ant kojų. Psichologiškai yra sunku tokiame sektoriuje negalvoti apie oro sąlygas ir išlaikyti įprastą metimo techniką, greitį ir pan.

Šiandien teko spėlioti, kaip prisitaikyti prie tokių varžybų sąlygų, ką daryti su apavu ir pan. Aš visiems vyrukams galiu tik atiduoti pagarbą. Guzas ant Andriaus kojos išsipūtė kaip golfo kamuoliukas, jis vos neprasipjovė rankos. Tokiose varžybose tu netgi rizikuoji patirti smegenų sukrėtimą. Džiugu, kad niekas nepatyrė traumų, kurios keltų grėsmę gyvybei.

Stahlio technika tokioms sąlygoms gal kiek geriau tinka. Mykolas irgi atliko neblogų metimų.

Jaučiausi pasiruošęs diską mesti 71-72 metrus, bet dabar galima tik spėlioti, kas būtų, jeigu būtų. Gaila, kad negalėjau parodyti visų savo galimybių. Aišku, kad skaudu taip baigti sezoną, bet stengiuosi neprarasti pozityvo. Man dar tik 29-eri. Pažiūrėkite į Stahlį ir kaip jis mėto būdamas vyresnis už mane“, – sakė M. Denny.

M. Denny komentaras:

