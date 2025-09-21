Denny kalbėjo apie pavojingą sektorių ir traumas: „Pasisekė, kad niekas nepatyrė traumų, kurios keltų grėsmę gyvybei“

„Šitos varžybos visiems buvo tarsi košmaras. Pasisekė, kad finalą baigiau nepatyręs traumos, nes rizikų netrūko. Skaudu tokiu būdu baigti finalą. Jaučiu, kad galėjau mesti diską toliau. Manau, kad kaip niekad gerai buvau pasiruošęs kovoti net dėl aukso. Šiandien reikėjo drąsos atlikti metimus. Aš neišskydau, atakavau, bet gero rezultato nepasiekiau. Dabar jau nieko nebegaliu pakeisti.
Vienų disko metikų technika geriau tinka slidžiam sektoriui, kitų – mažiau. Man reikia gero sukibimo su sektoriaus paviršiumi, kad galėčiau diską mesti toli. Bandžiau atlikti sau įprastus metimus, bet buvo labai slidu. Neįsivaizduoju, kaip 5-o bandymo metu išstovėjau ant kojų. Psichologiškai yra sunku tokiame sektoriuje negalvoti apie oro sąlygas ir išlaikyti įprastą metimo techniką, greitį ir pan.
Šiandien teko spėlioti, kaip prisitaikyti prie tokių varžybų sąlygų, ką daryti su apavu ir pan. Aš visiems vyrukams galiu tik atiduoti pagarbą. Guzas ant Andriaus kojos išsipūtė kaip golfo kamuoliukas, jis vos neprasipjovė rankos. Tokiose varžybose tu netgi rizikuoji patirti smegenų sukrėtimą. Džiugu, kad niekas nepatyrė traumų, kurios keltų grėsmę gyvybei.
Stahlio technika tokioms sąlygoms gal kiek geriau tinka. Mykolas irgi atliko neblogų metimų.
Jaučiausi pasiruošęs diską mesti 71-72 metrus, bet dabar galima tik spėlioti, kas būtų, jeigu būtų. Gaila, kad negalėjau parodyti visų savo galimybių. Aišku, kad skaudu taip baigti sezoną, bet stengiuosi neprarasti pozityvo. Man dar tik 29-eri. Pažiūrėkite į Stahlį ir kaip jis mėto būdamas vyresnis už mane“, – sakė M. Denny.
M. Denny komentaras:
2025 was a dream season for Matty Denny that ended in a comp full of “nightmare fuel,” as the second-best man in history fought off two big slips in a slick ring to finish 4th in Tokyo tonight, throwing 65.57m ⬇️ pic.twitter.com/pSsoGbSIRZ— Paul Hof-Mahoney (@phofmahoney) September 21, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!