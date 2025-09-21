Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Turnyre Portugalijoje Viliaus Gaubo lauks puikiai pažįstamas ir kartą jau finale įveiktas ispanas

2025-09-21 20:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 20:44

Pirmadienį Lisabonoje (Portugalija) prasidės ATP „Challenger“ serijos „Del Monte Lisboa Belem Open“ turnyras, kuriame dalyvaus ir 20-metis lietuvis Vilius Gaubas (ATP-161).

Vilius Gaubas | Scanpix nuotr.

0

Burtai lėmė, jog V. Gaubas turnyrą pradės kova prieš antrą turnyro raketę 28-erių metų ispaną Carlosą Tabernerį (ATP-104).

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidė du kartus – 2024 m. rugpjūčio 11-ą dieną V. Gaubas turnyro Italijoje finale šventė pergalę rezultatu 2:6, 6:2, 6:4, tuo tarpu2025 m. kovo 19-ą dieną Ispanijoje vykusio turnyro šešioliktfinalyje nusileido 5:7, 6:3, 1:6. Abu turnyrai vyko ant grunto dangos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge ispanas 2015 m. buvo pakilęs iki 92-os vietos, o ATP reitinge 2022 m. jis buvo net 85-as. C.Taberneris per karjerą yra laimėjęs 12 vienetų turnyrų: 9 ATP „Challenger“ ture ir 3 – ITF. Paskutinį titulą ispanas iškovojo 2025 birželį, o visi laimėti titulai iškovoti ant grunto dangos.

Pergalę šešioliktfinalyje iškovojęs tenisininkas uždirbs 1515 eurus, o jo varžovas aštuntfinalyje bus portugalas Frederico Ferreira Silva (ATP-241) arba britas Jay Clarke’as (ATP-194).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst tūkst. eurų.

 

 

