Turnyre Portugalijoje Viliaus Gaubo lauks puikiai pažįstamas ir kartą jau finale įveiktas ispanas

Burtai lėmė, jog V. Gaubas turnyrą pradės kova prieš antrą turnyro raketę 28-erių metų ispaną Carlosą Tabernerį (ATP-104).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidė du kartus – 2024 m. rugpjūčio 11-ą dieną V. Gaubas turnyro Italijoje finale šventė pergalę rezultatu 2:6, 6:2, 6:4, tuo tarpu2025 m. kovo 19-ą dieną Ispanijoje vykusio turnyro šešioliktfinalyje nusileido 5:7, 6:3, 1:6. Abu turnyrai vyko ant grunto dangos.
ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge ispanas 2015 m. buvo pakilęs iki 92-os vietos, o ATP reitinge 2022 m. jis buvo net 85-as. C.Taberneris per karjerą yra laimėjęs 12 vienetų turnyrų: 9 ATP „Challenger“ ture ir 3 – ITF. Paskutinį titulą ispanas iškovojo 2025 birželį, o visi laimėti titulai iškovoti ant grunto dangos.
Pergalę šešioliktfinalyje iškovojęs tenisininkas uždirbs 1515 eurus, o jo varžovas aštuntfinalyje bus portugalas Frederico Ferreira Silva (ATP-241) arba britas Jay Clarke’as (ATP-194).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst tūkst. eurų.
