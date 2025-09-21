Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Samoa istorijoje pirmą medalį pasaulio čempionate laimėjęs Alexas Rose’as: „Sportas man tėra hobis“

2025-09-21 20:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 20:43

Daugelis disko metikų sekmadienį Tokijuje (Japonija) kentėjo dėl prastų oro sąlygų ir slidaus sektoriaus, bet tokios neįprastos aplinkybės padėjo istorinį laimėjimą pasiekti Alexui Rose‘ui.

Alexas Rose'as | Scanpix nuotr.

Daugelis disko metikų sekmadienį Tokijuje (Japonija) kentėjo dėl prastų oro sąlygų ir slidaus sektoriaus, bet tokios neįprastos aplinkybės padėjo istorinį laimėjimą pasiekti Alexui Rose'ui.

Samoa atletas geriausiu bandymu įrankį nuskraidino 66,96 metro ir išplėšė bronzą. Tai – pirmas pasaulio lengvosios atletikos čempionatų medalis per Samoa istoriją.

„Tiesą pasakius, vis dar sunku suvokti, kas įvyko. Šitos varžybos buvo visiška beprotybė. Sektorius buvo labai slidus. Laimei, aš gyvenu JAV Vidurio Vakaruose. Man tekdavo kapoti ledą sektoriuje. Gerai žinau, ką reiškia mesti šlapiame sektoriuje. Dabar esu labai geros sportinės formos. Žinojau, kad galiu kovoti dėl medalio bet kokiomis sąlygomis.

Batelių net nekeičiau. Iš patirties žinau, kad jei pradedi kažką keisti varžybų metu, tada nieko gero iš to neišeina. Pirmo bandymo metu paslydau, numečiau diską 57 m. Antras metimas buvo neblogas, vėliau du kartus iš eilės paslydau. Pasakiau sau – reikia nesustoti, vieną kartą aš nepaslysiu. Tiesiog toliau stengiausi mesti taip, tarsi sektorius būtų sausas. Galiausiai 5-as metimas man pavyko. Tai buvo nerealu“, – sakė A. Rose‘as.

Samoa atletas pabrėžė, kad šio istorinio medalio galėjo ir nebūti, nes jis galvojo apie karjeros pabaigą.

„Vis dar negaliu tuo patikėti. Aš pernai vos nebaigiau karjeros. Po olimpiados man buvo atlikta kelio operacija. Man jau 33-eji, tad svarsčiau trauktis. Visgi, priėmiau sprendimą sportuoti iki Los Andželo olimpiados.

Dirbu pilnu etatu. Esu pardavimų inžinierius. Disko metimas man tik hobis. Neturiu rėmėjų. Važinėju po JAV, treniruojuosi visokiose atsitiktinėse salėse. Taip, tai nėra idealu siekiant aukštų rezultatų, bet šį kartą viskas suveikė.

Visada svajojau apie šią akimirką. Samoa yra tokia stipri valstybė, bet niekada neturėjo pasaulio čempionato ar olimpinių žaidynių medalio. Tikiuosi, kad įkvėpsiu vaikus išbandyti jėgas lengvojoje atletikoje. Aišku, daugelis jų vis tiek žais regbį, bet lengvosios atletikos treniruotės padeda regbyje ir atvirkščiai“, – sakė A. Rose‘as.

Alexo Rose'o komentaras:

