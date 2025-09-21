Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Reed ir Ambrulevičius iškovojo vietą olimpinėse žaidynėse: čiuožėja dėkojo federacijai už sunkų darbą, siekiant Lietuvos pilietybės

2025-09-21 12:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 12:17

Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius Kinijoje vykusioje papildomoje atrankoje iškovojo Lietuvai kelialapį į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.

Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed | Scanpix nuotr.

0

Jau po penktadienio ritminės programos A. Reed ir S. Ambrulevičius užtikrintai pirmavo (80,95 balo), o sekmadienį laisvojoje programoje šokėjai surinko 117,78 balo bei vėl buvo pirmi. Bendroje įskaitoje 15,23 balo aplenkę artimiausius varžovus, A. Reed ir S. Ambrulevičius (198,73 balai) buvo geriausi tarp 19 porų.

„Visų pirma, sveikinu visus. Žinau, kad visi turėjo labai daug dirbti, kad būtume čia ir pasiektume tai, kur esame dabar. Tai gražioji sporto pusė – visi stengiamės parodyti savo geriausią pusę, ir mums tai pavyko. Esu be galo laimingas ir didžiuojuosi mumis, nes turėjome labai sunkų vasaros laikotarpį, reikėjo sunkiai dirbti nuleidus galvas, kad būtume čia, kad iškovotume vietą, kurios taip troškome. Esame dėkingi savo komandai Monrealyje, savo federacijai. Jie mus palaikė per visus šiuos sunkaus darbo metus, per pakilimus ir nuosmukius, susijusius su pilietybe ir viskuo kitu. Ir pagaliau mums pavyko – esu nepaprastai laimingas ir nekantrauju sulaukti Milano-Kortinos žaidynių“,– „Golden Skate“ teigė S. Ambrulevičius.

A. Reed pabrėžė, kad dabar viskas bus kitaip nei 2010 m. žaidynėse, kai ji į olimpiadą pateko būdama labai jauna.

„Kai kurie sako, kad tokiam pasiekimui reikia visos „armijos“, bet man atrodo, kad tam reikia šeimos – treniruočių draugų, federacijos, trenerių, kolegų šeimos – kad įgyvendintum savo didžiausias svajones ir pasiektum šį tašką. Žinau, kaip sunkiai mūsų federacija dirbo, kad padėtų man gauti pilietybę, ir dabar pagaliau padarėme tai, ką reikėjo padaryti. Aš tiesiog taip didžiuojuosi mumis.

Tai man reiškia viską, ypač todėl, kad galiu šia patirtimi dalintis su savo geriausiu draugu. Mano pirmosios olimpinės žaidynės buvo prieš 15 metų, man tada tebuvo 15 metų. Buvau labai jauna, ir nors tuo metu džiaugiausi patekimu į olimpiadą, manau, kad iki galo nesupratau, kokio masto buvo ta patirtis. Šįkart tikrai į tai žiūrėsiu kitaip“, – pabrėžė A. Reed.

