Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius iškovojo Lietuvai kelialapį į 2026 metų žiemos olimpines žaidynes

Jau po penktadienio ritminės programos A. Reed ir S. Abrulevičius užtikrintai pirmavo (80,95 balo), o sekmadienį laisvojoje programoje šokėjai surinko 117,78 balo bei vėl buvo pirmi. Bndroje įskaitoje 15,23 balo aplenkę artimiausius varžovus, A. Reed ir S. Ambrulevičius (198,73 balai) buvo geriausi tarp 19 porų.
„Iš išorės atrodėmė ramūs, bet tikrai buvo sunku ir pasiruošti buvo ilgas darbas. Bet pavyko. Tam įdėjome daug darbo“, – sakė S. Ambrulevičius.
Dar tris likusius kelialapius iškovojo australai Holly Harris ir Jasonas Chanas, ispanai Sofia Val ir Asafas Kazimovas ir kinai Shiyue Wang ir Xinyu Liu.
Primename, kad A. Reed ir S. Ambrulevičius kovo mėnesį vykusiame pasaulio čempionate po A. Reed kritimo per ritminę programą nepateko į finalą bei taip pat neteko progos kovoti dėl tiesioginio kelialapio į olimpines žaidynes, tačiau savo vietą ten dabar iškovojo Kinijoje vykusioje papildomoje atrankoje.
A. Reed ir S. Ambrulevičius Lietuvai olimpinį kelialapį buvo iškovoję ir į 2022 m. Pekino žaidynes, tačiau tąkart jose varžėsi kita šalies čiuožėjų pora Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala.
Jau dabar aišku, kad į olimpinį Milaną vyks rekordinė Lietuvos rinktinė – mažiausiai 17 sportininkų. 8 kelialapius mūsų šaliai yra iškovoję biatloninkai (4 vyrams, 4 moterims), 4 – lygumų slidininkai (2 vyrams, 2 moterims), 2 – kalnų slidininkai (1 vyrui, 1 moteriai). Dar 1 bilietas yra laimėtas dailiojo čiuožimo atstovei moterų varžybose.
Olimpinės žaidynės Milano ir Kortinos regionuose vyks 2026 m. vasario 6-22 dienomis.
