Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius iškovojo Lietuvai kelialapį į 2026 metų žiemos olimpines žaidynes

2025-09-21 10:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 10:52

Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius Kinijoje vykusioje papildomoje atrankoje iškovojo Lietuvai kelialapį į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius | Scanpix nuotr.

Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius Kinijoje vykusioje papildomoje atrankoje iškovojo Lietuvai kelialapį į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.

REKLAMA
0

Jau po penktadienio ritminės programos A. Reed ir S. Abrulevičius užtikrintai pirmavo (80,95 balo), o sekmadienį laisvojoje programoje šokėjai surinko 117,78 balo bei vėl buvo pirmi. Bndroje įskaitoje 15,23 balo aplenkę artimiausius varžovus, A. Reed ir S. Ambrulevičius (198,73 balai) buvo geriausi tarp 19 porų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iš išorės atrodėmė ramūs, bet tikrai buvo sunku ir pasiruošti buvo ilgas darbas. Bet pavyko. Tam įdėjome daug darbo“, – sakė S. Ambrulevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Dar tris likusius kelialapius iškovojo australai Holly Harris ir Jasonas Chanas, ispanai Sofia Val ir Asafas Kazimovas ir kinai Shiyue Wang ir Xinyu Liu.

REKLAMA

Primename, kad A. Reed ir S. Ambrulevičius kovo mėnesį vykusiame pasaulio čempionate po A. Reed kritimo per ritminę programą nepateko į finalą bei taip pat neteko progos kovoti dėl tiesioginio kelialapio į olimpines žaidynes, tačiau savo vietą ten dabar iškovojo Kinijoje vykusioje papildomoje atrankoje.

 

A. Reed ir S. Ambrulevičius Lietuvai olimpinį kelialapį buvo iškovoję ir į 2022 m. Pekino žaidynes, tačiau tąkart jose varžėsi kita šalies čiuožėjų pora Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala.

REKLAMA
REKLAMA

 

Jau dabar aišku, kad į olimpinį Milaną vyks rekordinė Lietuvos rinktinė – mažiausiai 17 sportininkų. 8 kelialapius mūsų šaliai yra iškovoję biatloninkai (4 vyrams, 4 moterims), 4 – lygumų slidininkai (2 vyrams, 2 moterims), 2 – kalnų slidininkai (1 vyrui, 1 moteriai). Dar 1 bilietas yra laimėtas dailiojo čiuožimo atstovei moterų varžybose.

Olimpinės žaidynės Milano ir Kortinos regionuose vyks 2026 m. vasario 6-22 dienomis.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų