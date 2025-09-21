Baltijos ledo ritulio čempionate „Energija“ iškovojo pirmąją sezono pergalę, „Hockey Punks“ neturėjo šansų Latvijoje

Pirmieji šeštadienį ant ledo lipęs Vilniaus „Hockey Punks“ klubas Jelgavoje neturėjo jokių šansų prie į aukščiausią lygos apdovanojimą nusitaikiusius Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ (Latvija) ledo ritulininkus, kuriems nusileido rezultatu 1:13 (0:5; 0:5, 1:4).
Šeimininkams įvarčius pelnė: tris kartus pasižymėjęs Tomi Petteri Ansio (06:47, 15:20, 27:12), du įvarčius įmušę Ričards Bernhards (04:27, 46:54) ir Kristaps Rokis (38:01, 44:32), po kartą pasižymėję Harijs Brants (05:33), Kristers Brauns (14:22), Atte Rajala (29:07), Gatis Gricinskis (39:29), Artūrs Karaša (50:56) ir Joonas Parviainenas (57:06). Vilniečiams įvartį įmušė Laisvydas Kudrevičius (50:35, Ilja Četvertakas, Timonas Mažulis).
Jelgavos klubas neilgai taikėsi į vilniečių vartus ir nuo penktosios rungtynių minutės greitašaude praktiškai kas 60 sekundžių pelnė tris įvarčius be atsako.
Antroje pirmojo kėlinio pusėje latviai vėl paruošė rimtą antpuolį ir per kiek daugiau nei minutę įmušė dar du įvarčius.
Likusi rungtynių dalis tebuvo formalumas, o vilniečiai sugebėjo įmušti garbės įvartį.
Šeimininkai į vartų plotą metė 49 kartus, vilniečiams tai pavyko padaryti 15 kartų.
Kitas rungtynes „Hockey Punks“ žais rugsėjo 25 dieną, ketvirtadienį, kai pirmosiose sezono rungtynėse namuose priims čempionato debiutantus, Kijevo „Capitals“ (Ukraina) ledo ritulininkus.
Elektrėnų „Energija“ šeštadienį viešėjo Taline, kur 3:2 (2:0: 1:1; 0:1) nugalėjo vietos HC „Panter“ (Estija) ir iškovojo pirmąją lietuvių pergalę šio sezono čempionate.
Lietuvos komandai įvarčius pirmajame kėlinyje pelnė Aivaras Bendžius (02:33, Tadas Kumeliauskas), Matthew Gouldas (02:46, Eimantas Noreika, Laurynas Lubys) bei antrajame kėlinyje pasižymėjęs E.Noreika (33:55, Dovydas Laimutis, M.Gouldas).
Po energingos energetikų pradžios, kai 13 sekundžių buvo įmušti du žaibiški įvarčiai, o prie vieno jų prisidėjo ir komandos vartininkas, lietuviams buvo gerokai lengviau laikyti savo sumanymų turint saugų pranašumą.
Antrajame kėlinyje skirumas dar labiau padidėjo, tačiau estai sugrąžino intrigą į rungtynes. Tiesa, sirgalių palaikomi šeimininkai išlyginti rezultato nesugebėjo ir „Energija“ iškovojo pirmuosius taškus Lietuvai šiame Baltijos čempionato sezone.
Elektrėniškiai pranašesni už varžovus buvo ir pagal metimus į vartų plotą – 34 prieš 27.
„Komanda žaidė labai drausmingai, laikėsi plano ir pavyko iškovoti pergalę. Ir pernai mes su estais kovojome kiekvienose rungtynėse, ir šiandien buvo sunku. Tačiau visada ateina pergalės, kai laikomės savo sumanymų. Visą savaitę ruošėmės šioms rungtynėms ir namų darbai pasiteisino“,- po dvikovos sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
Sekmadienį 14 valandą Taline abi komandos susitiks dar kartą.
Kitose šeštadienio lygos rungtynėse prireikė dviejų pratęsimų. Rygos HK „Mogo/RSU“ (Latvija) 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) nusileido Rygos HK „Prizmai“, namų rungtynes Rygoje žaidžiantis Kijevo „Capitals“ 4:5 (1:2, 0:2, 3:0, 0:1) nepajėgė įveikti Liepojos ledo ritulio komandos.
