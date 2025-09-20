Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Įspūdingas Pijaus Pranskevičiaus įvartis Švedijoje: 18-metis lietuvis sužavėjo ledo ritulio gerbėjus

2025-09-20 11:36
2025-09-20 11:36

Švedijos jaunimo lygoje (iki 20 metų) rungtyniaujantis 18-metis lietuvis Pijus Pranskevičius sužavėjo ledo ritulio pasaulį pelnydamas įspūdingą įvartį.

Pijus Pranskevičius | „Stop“ kadras

Švedijos jaunimo lygoje (iki 20 metų) rungtyniaujantis 18-metis lietuvis Pijus Pranskevičius sužavėjo ledo ritulio pasaulį pelnydamas įspūdingą įvartį.

„Bodens Hockeyforening“ komandoje žaidžiantis P. Pranskevičius sulaukė puikaus komandos draugo perdavimo, vienas iščiuožė prieš vartininką, paskutinę akimirką apsisuko į jį nugara, lazda pakėlė ritulį ir įmetė jį į viršutinį vartų kampą.

Šio įvarčio vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose, o specializuotose ledo ritulio sirgalių grupėse jį jau peržiūrėjo milijonai žmonių.

P. Pranskevičius dar būdamas 15-os metų debiutavo Lietuvos U18 rinktinėje, o praėjusiais metais žaidė jau ir U-20 nacionalinėje komandoje bei pasaulio II-ojo diviziono A grupėje per 5 rungtynes pelnė 4 įvarčius bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

