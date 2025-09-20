Įspūdingas Pijaus Pranskevičiaus įvartis Švedijoje: 18-metis lietuvis sužavėjo ledo ritulio gerbėjus

„Bodens Hockeyforening“ komandoje žaidžiantis P. Pranskevičius sulaukė puikaus komandos draugo perdavimo, vienas iščiuožė prieš vartininką, paskutinę akimirką apsisuko į jį nugara, lazda pakėlė ritulį ir įmetė jį į viršutinį vartų kampą.
Šio įvarčio vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose, o specializuotose ledo ritulio sirgalių grupėse jį jau peržiūrėjo milijonai žmonių.
Skapligt mål av Bodenspelaren Pijus Pranskevicius 🚨 #U20 #bodenhockey
🎥 @Svenskhockey_Tv pic.twitter.com/al0GfnPOE3REKLAMA— SwehockeyGIFs (@swehockeygifs) September 19, 2025
P. Pranskevičius dar būdamas 15-os metų debiutavo Lietuvos U18 rinktinėje, o praėjusiais metais žaidė jau ir U-20 nacionalinėje komandoje bei pasaulio II-ojo diviziono A grupėje per 5 rungtynes pelnė 4 įvarčius bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
