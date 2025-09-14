Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Energija“ garbingai priešinosi OHL Baltijos lygos čempionams

2025-09-14 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 19:23

Sekmadienį OHL ledo ritulio lygoje Rygoje Elektrėnų „Energija“ 3:5 (0:0, 0:4, 3:1) nusileido lygos čempionų titulą ginantiems Rygos „Mogo/RSU“ ledo klubui ir Baltijos čempionate žygiuoja be taškų.

„Energija“ | Organizatorių nuotr.

0

Latvijos komandai įvarčius pelnė Elviss Želubovskis (27:13), Ernestas Krūmas (33:42), Janis Zemitis (36:54) ir Kasparas Zieminšas (38:01, 59:40).

Elektrėnų ekipoje pasižymėjo Tadas Kumeliauskas (47:13), Dovydas Laimutis (55:25, rez. perd. Matthew Gouldas, Eimantas Noreika), Egidijus Binkulis (58:05, rez. perd. T. Kumeliauskas, Paulius Rumševičius).

Šiose rungtynėse „Energijos“ sudėtyje po trejų metų pertraukos vėl žaidė 44-erių Lietuvos ledo ritulio legenda Artūras Katulis, kuris 18 metų gynė Lietuvos rinktinės garbę ir sužaidė 103 oficialias rungtynes.

Pirmąsias dvidešimt minučių lietuviams pavyko sustabdyti greitesnius ir techniškesnius varžovus, kurie tik antrajame kėlinyje sugebėjo išnaudoti susikurtas progas.

Per paskutiniąsias 20 minučių elektrėniškiai užkūrė kovą varžovams ir rimtai kėsinosi atimti tašką iš lygos čempionų. Po trijų įvarčių į varžovų vartus „Energija“ pakeitė vartininką šeštu aikštės žaidėju, tačiau grubiai suklydęs Sergejus Lohačius padovanojo varžovams penktąjį įvartį.

Šeimininkai į vartų plotą metė 48 kartus, „Energija“ atsakė 17 metimų.

„Užduotis buvo kautis iki pabaigos, tą komanda ir darė. Antrame kėlinyje padarėme keletą klaidelių ir tokio lygio varžovai jas greit išnaudojo. Vėlai pradėjome ruoštis sezonui, kad šioje stadijoje stebuklų nesitikim. Po mėnesio atrodysim visai kitaip“,- po dvikovos sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.

Kitas rungtynes elektrėniškiai žais rugsėjo 20 dieną, šeštadienį, 18 valandą Taline su vietos HC „Panter“ (Estija).

