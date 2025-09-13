„Hockey Punks“ sezoną OHL Baltijos čempionate pradėjo pralaimėjimu Liepojos klubui

Vilniečiai sezoną pradėjo svečiuose 1:5 (0:3, 0:1, 0:1) nusileidę po pertraukos į OHL Baltijos čempionatą sugrįžusiems Liepojos ledo ritulininkams, bet ant visų „Hockey Punks“ žaidėjų nugarų buvo užrašyta viena pavardė – KIERAS.
Latviams po įvartį pelnė Rinaldas Vutkevičas (9:53 min.), Danielis Andersonas (12:56 min.), Paulas Svaras (15:16 min.), Robertas Freidenfeldas (22:06 min.) ir Valteris Niedrajas (40:26 min.).
Vienintelį įvartį „Hockey Punks“ ekipai pelnė po traumos ir gana ilgo laiko be ledo ritulio sugrįžęs Povilas Verenis (58:43 min., rez. perd. Timonas Mažulis ir Alexas Maunula), išnaudojęs kiekybinę persvarą.
„Hockey Punks“ vartus pirmuosius du kėlinius gynė Simas Baltrūnas, o trečiajame jį pakeitė Artūras Pavliukovas.
Liepojos komanda į vartus metė net 52 kartus, tuo tarpu „Hockey Punks“ atsakė vos 8 smūgiais.
Dovydo Kulevičiaus vadovaujama ekipa ant ledo sugrįš rugsėjo 16-ą dieną prieš HK „Prizma“ ekipą, o namuose pirmąsias rungtynes žais rugsėjo 25-ą prieš OHL Baltijos čempionato naujokę Kijevo „Capitals“ ekipą.
„Hockey Punks“ ir kita Lietuvos ekipa šiame čempionate Elektrėnų „Energija“ naujajame sezone yra sužaidusios po vienerias rungtynes ir rikiuojasi atitinkamai 8-oje ir 9-oje pozicijose.
