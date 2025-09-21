Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

A.Šengunas išpildė pažadą E.Osmani už gynybą prieš G.Antetokounmpo

2025-09-21 10:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 10:11

Turkijos rinktinės lyderis Alperenas Šengunas išpildė pažadą komandos draugui.

E.Osmani gavo dovanų prabangų laikrodį

Turkijos rinktinės lyderis Alperenas Šengunas išpildė pažadą komandos draugui.

0

Hjustono „Rockets“ atstovas pažadėjo Ercanui Osmani, kad jeigu šis Europos čempionato pusfinalyje išlaikys graikų lyderį Giannį Antetokounmpo iki 20-ies taškų, nupirks šiam brangų laikrodį.

Savo pažadą A.Šengunas išpildė – Stambulo „Anadolu Efes“ puolėjas gavo prabangų „Rolex“ laikrodį.

Pusfinalyje turkai 94:68 sutriuškino graikus, o G.Antetokounmpo įmetė 12 taškų, kai turnyro vidurkis siekė 29,8 taško.

