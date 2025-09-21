A.Šengunas išpildė pažadą E.Osmani už gynybą prieš G.Antetokounmpo

Hjustono „Rockets“ atstovas pažadėjo Ercanui Osmani, kad jeigu šis Europos čempionato pusfinalyje išlaikys graikų lyderį Giannį Antetokounmpo iki 20-ies taškų, nupirks šiam brangų laikrodį.
Savo pažadą A.Šengunas išpildė – Stambulo „Anadolu Efes“ puolėjas gavo prabangų „Rolex“ laikrodį.
Pusfinalyje turkai 94:68 sutriuškino graikus, o G.Antetokounmpo įmetė 12 taškų, kai turnyro vidurkis siekė 29,8 taško.
