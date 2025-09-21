Š.Jasikevičiaus auklėtiniai pranoko Milano klubą

Nugalėtojams Devonas Hallas ir Arturas Žagaras pelnė po 13 taškų, Bonzie Colsonas surinko 8, Mikaelis Jantunenas ir Brandonas Bostonas – po 7.
Milano ekipai Zachas LeDay’us įmetė 14 taškų, Lorenzo Brownas surinko 12, Joshas Nebo – 11, Quinnas Ellisas – 10.
Turnyro Kretoje finale susitiks Pirėjo „Olympiacos“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“.
