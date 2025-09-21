Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Š.Jasikevičiaus auklėtiniai pranoko Milano klubą

2025-09-21 20:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 20:35

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ kontrolinėse rungtynėse 73:69 (14:26, 25:12, 19:20, 15:11) nugalėjo Milano „EA7 Emporio Armani“ komandą.

Stambulo komanda laimėjo

Nugalėtojams Devonas Hallas ir Arturas Žagaras pelnė po 13 taškų, Bonzie Colsonas surinko 8, Mikaelis Jantunenas ir Brandonas Bostonas – po 7.

0

Nugalėtojams Devonas Hallas ir Arturas Žagaras pelnė po 13 taškų, Bonzie Colsonas surinko 8, Mikaelis Jantunenas ir Brandonas Bostonas – po 7.

Milano ekipai Zachas LeDay’us įmetė 14 taškų, Lorenzo Brownas surinko 12, Joshas Nebo – 11, Quinnas Ellisas – 10.

Turnyro Kretoje finale susitiks Pirėjo „Olympiacos“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“.

