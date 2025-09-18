Edo Butvilo pasirodymą Sen Tropezo turnyre nutraukė patyręs prancūzas

Pirmasis setas klostėsi permainingai. E. Butvilas po „sausai“ pralaimėtos savo padavimų serijos atsiliko 1:3, bet labai greitai atsitiesė, realizuodamas du „break pointus“. Aštuntajame geime E. Butvilas savo padavimų metu buvo atsilikęs 15:40, tačiau atlaikė H. Grenier spaudimą ir priartėjo prie pergalės sete (5:3). Dešimtajame geime lietuvis atliko keletą puikių gynybinių smūgių ir įspūdingai realizavo „set pointą“ (6:4).
Antrąjį setą E. Butvilas pradėjo geriau (2:0), tačiau persvarą greitai išbarstė (2:2). Penktajame geime lietuvis pirmavo 40:0, bet nerealizavo trijų „break pointų“. Po septintojo geimo H. Grenier prašė medicininės pertraukėlės ir sakė, kad jam sunku kvėpuoti. Vėliau abu tenisininkai sėkmingai padavinėjo kamuoliuką ir turėjo žaisti pratęsimą. E. Butvilui pratęsimas prasidėjo itin nesėkmingai (0:5). Vėliau lietuvis deficitą kiek sušvelnino (3:6), bet tada pralaimėjo lemtingą tašką po savo padavimo.
Trečiojo seto pradžioje E. Butvilas strigo padavimų metu. Jei trečiajame geime lietuvis dar neutralizavo „break pointą“, tai penktajame geime neatsilaikė ir paleido prancūzą į priekį. Devintajame geime E. Butvilas du kartus buvo ant prarajos ribos (15:40), bet išsigelbėjo ir pratęsė mačą (4:5). Deja, dešimtajame geime E. Butvilas didesnių vilčių varžovo padavimų metu neturėjo ir baigė pasirodymą.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Prieš porą metų H. Grenier buvo sutikęs kitą lietuvį Ričardą Berankį ir pralaimėjo jam rezultatu 4:6, 6:1, 5:7. Tas mačas vyko ant kietos dangos, kuri naudojama ir šią savaitę Prancūzijoje.
H. Grenier karjeros aukštumas ATP vienetų reitinge pasiekė 2022 metų pabaigoje, kai buvo pakilęs iki 95-os vietos.
Prancūzas per karjerą yra laimėjęs 6 ITF ir 5 ATP „Challenger“ serijos vyrų vienetų teniso turnyrus. 2021 m. jis laimėjo vieną „Challenger“ turnyrą, o 2022 m. ir 2023 m. – po 2. Visas didžiausias karjeros pergales H. Grenier pasiekė ant kietos dangos. Prancūzas yra žaidęs visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų pagrindiniuose etapuose, o trijuose iš jų pasiekė antrąjį ratą.
Šiame sezone H. Grenier geriausiai pasirodė ATP „Challenger“ turnyruose Meksikoje ir Portugalijoje, kur pasiekė pusfinalį. Vasaros pabaigoje prancūzas buvo netoli pagrindinio „US Open“ etapo, nes nukeliavo iki trečiojo kvalifikacijos rato. Rudenį H. Grenier pradėjo ATP „Challenger“ turnyre Turkijoje ir ten pasiekė ketvirtfinalį.
E. Butvilas pelnė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus. Lietuvis kitą savaitę ATP reitinge kils maždaug 20 vietų į viršų. Tiesa, vėliau E. Butvilas praras net 83 reitingo taškus ir rizikuos iškristi iš trečiojo šimtuko, jei artimiausiomis savaitėmis pelnys mažai taškų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Sen Tropeze prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!