TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

40-metis Stanas Wawrinka liko per žingsnį nuo istorinio pasiekimo

2025-09-15 22:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 22:26

Kinijoje vykęs ATP „Challenger“ turnyras nesėkmingai baigėsi gerą žaidimą demonstravusiam britui Danieliui Evansui (ATP-152). Britas ketvirtfinalyje 6:4, 2:1 pirmavo prieš argentinietį Juaną Manuelį Cerundolo (ATP-72), bet antrojo seto ketvirtajame geime savo padavimų metu atsisakė tęsti mačą.

Stanas Wawrinka | Scanpix nuotr.

Kinijoje vykęs ATP „Challenger" turnyras nesėkmingai baigėsi gerą žaidimą demonstravusiam britui Danieliui Evansui (ATP-152). Britas ketvirtfinalyje 6:4, 2:1 pirmavo prieš argentinietį Juaną Manuelį Cerundolo (ATP-72), bet antrojo seto ketvirtajame geime savo padavimų metu atsisakė tęsti mačą.

0

D. Evansas skaudžiai krito antrojo seto antrajame geime. Po medicininės pertraukėlės britas nusprendė tęsti mačą ir dar gavo įspėjimą iš teisėjo už negražius žodžius.

Po trumpo apsižodžiavimo su teisėju britas laimėjo varžovo padavimų seriją. Atrodė, kad D. Evansas vis dar gali būti konkurencingas šiame mače, bet tada staiga jis pareiškė, kad mačo nebetęs, nes jam „lūžo riešas“.

J. M. Cerundolo vėliau tapo šio turnyro nugalėtoju.

Kitame ATP „Challenger“ turnyre Prancūzijoje arti istorinio triumfo buvo šveicaras Stanas Wawrinka (ATP-137). 40-metis veteranas tik finale 4:6, 4:6 pralaimėjo prancūzui Hugo Gastonui (ATP-106). Antrojo seto dešimtajame geime S. Wawrinka dar turėjo „break pointą“, tačiau neišsigelbėjo.

S. Wawrinka liko per žingsnį nuo to, kad taptų vyriausiu visų laikų ATP „Challenger“ vienetų turnyro nugalėtoju. Tas rekordas ir toliau priklauso kroatui Ivo Karlovičiui (39 metai ir 7 mėnesiai).

S. Wawrinka turnyro metu taip pat prajuokino internautus socialiniame tinkle „X“. Vienas iš sirgalių teigė, kad yra tik 2 galimos priežastys, kodėl šveicaras dar tęsia karjerą: begalinė meilė tenisui arba didžiulės skolos.

S. Wawrinka tam fanui pateikė atsaką: „Aš abejoju, ar ATP „Challenger“ turnyre laimėti pinigai apskritai gali padengti kokias nors skolas“.

