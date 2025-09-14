Edas Butvilas sieks revanšo prieš Matteo Gigante „Saint-Tropez Open“ turnyre Prancūzijoje

Vos prieš mažiau nei mėnesį šie tenisininkai susitiko prestižinio „US Open“ turnyro kvalifikacijoje. Tąkart irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos, o lietuvis patyrė skaudžią nesėkmę 6:3, 4:6, 2:6, nors pusantro seto dominavo korte (6:3, 4:1).
M. Gigante Lietuvos teniso fanams jau anksčiau buvo gerai pažįstamas. Prieš keletą mėnesių italas ATP „Challenger“ turnyro Romoje (Italija) finale 6:2, 3:6, 6:4 įveikė Vilių Gaubą. Tąkart buvo žaidžiama ant grunto, tačiau daugiausiai titulų italas turi būtent ant kietos dangos. Ant jos italas yra laimėjęs 3 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus.
M. Gigante į JAV atvyko po ATP „Challenger“ turnyro Meksikoje, kur susižeidė dešinįjį kelį ir nebaigė pirmojo rato mačo. Nors E. Butvilą italas ir įveikė, bet vėliau iškrito antrajame kvalifikacijos rate. Tai buvo pirmas kartas italo karjeroje, kai jis laimėjo bent vieną „US Open“ kvalifikacijos mačą. Po „US Open“ turnyro M. Gigante 4 savaites niekur nežaidė ir į kortą grįžta tik dabar.
M. Gigante šiuo metu ATP reitinge yra per 15 pozicijų nuo karjeros rekordo (125-a vieta).
Italas turėjo gana vidutinišką karjerą jaunių tenise, bet profesionalų turnyruose jau spėjo iškovoti 6 vienetų titulus, iš kurių 5 – ATP „Challenger“ ture ir 1 – ITF. Šiemet M. Gigante vienintelį titulą iškovojo minėtame finale ant grunto prieš V. Gaubą.
E. Butvilui pergalė užtikrintų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų prancūzas Hugo Grenier (ATP-197) arba vienas iš kvalifikacijos dalyvių. Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1890 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
