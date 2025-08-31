Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Vilius Gaubas Sevilijos turnyro starte susitiks su buvusiu pirmo 20-uko žaidėju

2025-08-31 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 21:43

Sevilijoje (Ispanija) ištraukti stambaus ATP „Challenger“ vyrų teniso turnyro „LXII Copa Sevilla“ burtai lėmė, kad pagrindinio etapo starte 20-metis Vilius Gaubas (ATP-160) susitiks su garsiu varžovu – 37-erių ispanu Albertu Ramosu (ATP-290), kuris kadaise buvo net 17-oji pasaulio raketė.

Vilius Gaubas („Open Menorca“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sevilijoje (Ispanija) ištraukti stambaus ATP „Challenger" vyrų teniso turnyro „LXII Copa Sevilla" burtai lėmė, kad pagrindinio etapo starte 20-metis Vilius Gaubas (ATP-160) susitiks su garsiu varžovu – 37-erių ispanu Albertu Ramosu (ATP-290), kuris kadaise buvo net 17-oji pasaulio raketė.

0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. A. Ramosas 3 kartus yra sutikęs Ričardą Berankį ir pasiekė 2 pergales prieš lietuvį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Ramosas dar 2006 m. buvo 9-oji pasaulio jaunių raketė bei pasiekė Vimbldono jaunių dvejetų ketvirtfinalį. Ispanas 2017 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 17-os vietos, o gruntas, ant kurio bus žaidžiama ir Sevilijoje, jam visada buvo pati parankiausia danga. Ispanas 12 kartų žaidė ATP „World Tour“ vienetų turnyrų finaluose, iš kurių 11 sykių– ant grunto. 2016 m. svarbiausiame grunto turnyre „Roland Garros“ A. Ramosas netgi pasiekė ketvirtfinalį.

Ispanas iš viso yra laimėjęs 4 ATP 250 vienetų turnyrus, iš kurių paskutinį – 2022 m. Pastaraisiais metais, suprastėjus reitingui, A. Ramosas grįžo į žemesnio lygio turnyrus ir pernai iškovojo ATP „Challenger“ turnyro Italijoje trofėjų.

Per karjerą A. Ramosas spėjo nugalėti nemažai ryškiausių teniso žvaigždžių – Rogerį Federerį, Andy Murray‘ų, Lleytoną Hewittą, Mariną Čiličių, Fernando Verdasco, Davidą Ferrerą, Gaelį Monfilsą, Casperą Ruudą, Grigorą Dimitrovą, Milošą Raoničių, Dominicą Thiemą, Kei Nishikori ir kitus. Teniso kortuose ispanas yra uždirbęs daugiau nei 11 mln. JAV dolerių.

Veteranas yra pranešęs, kad šis sezonas jam – paskutinis karjeroje. Šiemet A. Ramosas nė viename turnyre nenukeliavo toliau nei iki aštuntfinalio. Tiesa, jis vis tiek sugebėjo įveikti „Roland Garros“ kvalifikaciją ir tik pagrindiniame etape nusileido C. Ruudui.

V. Gaubui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų italas Lorenzo Giustino (ATP-296) arba vienas iš kvalifikacijos dalyvių. Pralaimėjimo atveju lietuviui atitektų 1890 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Sevilijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų. Turnyro nugalėtojas čia susižers net 125 reitingo taškus ir 25,74 tūkst. eurų.

