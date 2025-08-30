Butvilas vėl susikaus su Bertrandu, Berankis praleis dar vieną turnyrą

Lietuvis šį prancūzą įveikė tiek 2023 m. (7:5, 6:1), tiek 2024 m. (6:2, 6:3). Abu tie mačai vyko ant kietos dangos, kuri bus naudojama ir kitą savaitę turnyre Prancūzijoje.
Dar anksčiau – 2022 m. – R. Bertrandas ITF turnyro Portugalijoje kvalifikacijos antrajame rate pralaimėjo kitam lietuviui Viliui Gaubui – 7:6 (7:5), 2:6, [6:10]. Tąkart irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos.
ITF jaunių turnyruose R. Bertrandas yra pralaimėjęs Matui Vasiliauskui ir nugalėjęs Ainių Sabaliauską. 2020 m. prancūzas žaidė Šiauliuose, kur pasiekė ITF jaunių turnyro ketvirtfinalį. Jaunių reitinge prancūzas aukščiausiai buvo pakilęs iki 59-os pozicijos.
ATP reitinge R. Bertrandas šį sausį buvo pasiekęs sau rekordinę – 260-ą – vietą. Per karjerą prancūzas yra laimėjęs 8 profesionalų vienetų turnyrus: 7 ITF ture ir 1 – ATP „Challenger“. Šiemet prancūzas laimėjo 2 ITF turnyrus. ATP „Challenger“ ture šiemet R. Bertrandas toliausiai buvo nukeliavęs iki pusfinalio – tą jis padarė vos prieš savaitę Graikijoje.
E. Butvilui pergalė užtikrintų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų šią savaitę lietuvį pusfinalyje eliminavęs Austrijos atstovas Jurijus Rodionovas (ATP-154) arba prancūzas Matteo Martineau (ATP-270). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 950 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
Taip pat neseniai buvo pranešta, kad dar vieną turnyrą praleis 35-erių Ričardas Berankis (ATP-380). Jis išsibraukė iš Stambule (Turkija) vyksiančio ATP „Challenger“ turnyro kvalifikacijos dalyvių sąrašo. Lietuvis nežaidė nuo rugpjūčio 4 d., kai dėl traumos pasitraukė iš ATP „Challenger“ turnyro Poznanėje (Lenkija). R. Berankis reitinge netrukus iškris iš 400-uko.
Istanbul Qualifying update:— Challenger Qualifying Updates (@CHQ_Updates) August 28, 2025
OUT: Berankis
IN: Tobon
Next: Gautier
