TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

J.Loydo metimas nulėmė lenkų pergalę

2025-08-30 23:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 23:38

J.Loydas išplėšė lenkams pergalę (FIBA nuotr.)

Dramatišką pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse pasiekė Lenkijos (2/0) rinktinė, kuri 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13) po dramatiškos kovos palaužė Izraelio (1/1) krepšininkus.

0

Nuo pat dvikovos pradžios pirmavę lenkai antrajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą ir jį turėjo įpusėjus mačui – 37:26. Po didžiosios pertraukos Izraelio komanda laimėjo atkarpą 9:0 ir priartėjo – 35:40. Po dar vieno spurto (11:0), žydai jau pirmavo 51:48, kai baigėsi trys ketvirčiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtajame kėlinyje užvirė atkakli kova taškas į tašką, o viskas sprendėsi paskutinėmis akimirkomis – likus žaisti 35 sekundes rezultatas buvo lygus – 64:64. Jordanas Loydas įmetė dvitaškį likus 13 sekundžių (66:64), Deni Avdija lemiamą ataką baigė netiksliu metimu, todėl lenkai šventė pergalę.

Nugalėtojams J.Loydas pelnė 27 taškus (5/8 tritaškiai, 6 atk. kam., 29 naud. bal.), Mateušas Ponitka – 16 (11 atk. kam.), Dominikas Olejničakas pridėjo 8 (7 atk. kam.).

Pralaimėjusiems D.Avdija įmetė 23 taškus (3/10 tritaškiai, 9 atk. kam., 5 rez. perd., 27 naud. bal.), Khadeenas Carringtonas ir Tomeras Ginatas (7 atk. kam.) surinko po 10.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

