J.Loydo metimas nulėmė lenkų pergalę

Nuo pat dvikovos pradžios pirmavę lenkai antrajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą ir jį turėjo įpusėjus mačui – 37:26. Po didžiosios pertraukos Izraelio komanda laimėjo atkarpą 9:0 ir priartėjo – 35:40. Po dar vieno spurto (11:0), žydai jau pirmavo 51:48, kai baigėsi trys ketvirčiai.
Ketvirtajame kėlinyje užvirė atkakli kova taškas į tašką, o viskas sprendėsi paskutinėmis akimirkomis – likus žaisti 35 sekundes rezultatas buvo lygus – 64:64. Jordanas Loydas įmetė dvitaškį likus 13 sekundžių (66:64), Deni Avdija lemiamą ataką baigė netiksliu metimu, todėl lenkai šventė pergalę.
Nugalėtojams J.Loydas pelnė 27 taškus (5/8 tritaškiai, 6 atk. kam., 29 naud. bal.), Mateušas Ponitka – 16 (11 atk. kam.), Dominikas Olejničakas pridėjo 8 (7 atk. kam.).
Pralaimėjusiems D.Avdija įmetė 23 taškus (3/10 tritaškiai, 9 atk. kam., 5 rez. perd., 27 naud. bal.), Khadeenas Carringtonas ir Tomeras Ginatas (7 atk. kam.) surinko po 10.
Israel come back to the game with a 11-0 run 🔥#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/xmtY6YD17F— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
