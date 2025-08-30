Ispanija užtikrintai įveikė bosnius

Sergio Scariolo auklėtiniai rezultatu 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20) įveikė Bosnijos ir Hercegovinos (1/1) krepšininkus.
Bosniai trumpai pirmavo tik pirmajame kėlinyje, kai turėjo keturių taškų pranašumą. Antrajame kėlinyje ispanai pradėjo bėgti į priekį ir didinti savo pranašumą.
Po dviejų kėlinių Ispanija pirmavo 44:30. Paskutiniame kėlinyje skirtumas augo iki 28 taškų ir nugalėtojas buvo aiškus.
Ispanai kitas rungtynes žais su Kipru, o bosniai susitiks su italais.
Ispanijos rinktinė: Santi Aldama 19 (3/5 dvit., 4/6 trit., 5 atk. kam.), Willy Hernangomezas 16 (6/7 dvit., 4 atk. kam.), Dario Brizuela 15 (5/9 trit., 5 rez. perd.), Mario Saint-Supery Fernandezas 9 (1/5 trit., 4 rez. perd.), Juancho Hernangomezas 8, Joelas Parra 6 (6 atk. kam.), Jaime Pradilla (4 rez. perd.), Santiago Yusta ir Xabieris Lopez-Arostegui po 4, Josepas Puerto 3 (1/4 trit., 4 atk. kam.).
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė: Kenanas Kamenjas 14 (5/7 dvit., 10 atk. kam.), Jusufas Nurkičius 10 (2/7 dvit., 7 atk. kam.), Amaras Gegičius 9, Amaras Alibegovičius 8 (4/6 dvit.), Adinas Vrabac 6, Edinas Atičius (7 rez. perd.), Aleksandaras Lažičius, Johnas Robersonas (1/4 trit.) ir Ajdinas Penava (2/5 dvit., 6 atk. kam.) po 5.
