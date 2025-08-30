Lenkijos pergalę nulėmė Loydo dvitaškis

Igorio Miličičiaus auklėtiniai rezultatu 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13) įveikė Izraelio (1/1) krepšininkus.
Pergalingus taškus likus žaisti 13 sekundžių įmetė Jordanas Loydas, kurio dvitaškis išvedė Lenkiją į priekį. Po to Deni Avdija tritaškis buvo netikslus ir lenkai šventė pergalę.
J. Loydas vėl buvo nesulaikomas šeimininkų gretose – pelnė 27 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 perdavimus. Mateušas Ponitka įmetė 16 taškų.
Pralaimėjusiems Deni Avdija įmetė 23 taškus.
Trečiojo kėlinio pradžioje Lenkija pirmavo 14 taškų persvara. Tačiau Izraelis deficitą panaikino ir galiausiai paskutiniame kėlinyje žaidimas vyko taškas į tašką.
Lenkija kitas rungtynes žais su Islandija, o Izraelis susitiks su Prancūzija.
Lenkijos rinktinė: Jordanas Loydas 27 (5/9 dvit., 5/8 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Mateušas Ponitka 16 (4/6 dvit., 2/6 trit., 11 atk. kam., 5 kld.), Dominikas Olejniczakas 8 (4/8 dvit., 7 atk. kam.), Michalas Sokolowski 7 (1/4 trit.), Andrzejus Pluta 5 (1/4 trit., 7 rez. perd.), Olekas Balcerowski 3 (5 atk. kam., 4 kld.).
Izraelio rinktinė: Deni Avdija 23 (4/9 dvit., 3/10 trit., 9 atk. kam., 5 rez. perd.), Khadeenas Carringtonas (1/6 trit., 4 atk. kam.) ir Tomeris Ginatas (2/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.) po 10, Romanas Sorkinas 9 (4/6 dvit.), Yamas Madaras 7 (1/5 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), Yovelas Zoosmanas 3, Baras Timoras 2.
