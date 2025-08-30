Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lenkijos pergalę nulėmė Loydo dvitaškis

2025-08-30 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 23:39

Dramatišką nesėkmę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose patyrė Lenkijos (2/0) rinktinė.

Jordanas Loydas | FIBA nuotr.

Dramatišką nesėkmę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose patyrė Lenkijos (2/0) rinktinė.

REKLAMA
0

Igorio Miličičiaus auklėtiniai rezultatu 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13) įveikė Izraelio (1/1) krepšininkus.

Pergalingus taškus likus žaisti 13 sekundžių įmetė Jordanas Loydas, kurio dvitaškis išvedė Lenkiją į priekį. Po to Deni Avdija tritaškis buvo netikslus ir lenkai šventė pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Loydas vėl buvo nesulaikomas šeimininkų gretose – pelnė 27 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 perdavimus. Mateušas Ponitka įmetė 16 taškų.

REKLAMA
REKLAMA

Pralaimėjusiems Deni Avdija įmetė 23 taškus.

Trečiojo kėlinio pradžioje Lenkija pirmavo 14 taškų persvara. Tačiau Izraelis deficitą panaikino ir galiausiai paskutiniame kėlinyje žaidimas vyko taškas į tašką.

REKLAMA

Lenkija kitas rungtynes žais su Islandija, o Izraelis susitiks su Prancūzija.

Lenkijos rinktinė: Jordanas Loydas 27 (5/9 dvit., 5/8 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Mateušas Ponitka 16 (4/6 dvit., 2/6 trit., 11 atk. kam., 5 kld.), Dominikas Olejniczakas 8 (4/8 dvit., 7 atk. kam.), Michalas Sokolowski 7 (1/4 trit.), Andrzejus Pluta 5 (1/4 trit., 7 rez. perd.), Olekas Balcerowski 3 (5 atk. kam., 4 kld.).

Izraelio rinktinė: Deni Avdija 23 (4/9 dvit., 3/10 trit., 9 atk. kam., 5 rez. perd.), Khadeenas Carringtonas (1/6 trit., 4 atk. kam.) ir Tomeris Ginatas (2/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.) po 10, Romanas Sorkinas 9 (4/6 dvit.), Yamas Madaras 7 (1/5 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), Yovelas Zoosmanas 3, Baras Timoras 2.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų