Ispanai atsitiesė po nesėkmingo čempionato starto ir įveikė bosnius

Ispanai turnyrą buvo pradėję pralaimėjimu prieš Sakartvelą, o bosniai nugalėjo Kipro krepšininkus.
Šiame susitikime ispanams startuoti solidžiai taip pat nepavyko, tačiau pirmąjį spurtą jie surengė kėlinio pabaigoje ir susikūrė 8 taškų pranašumą – 24:16.
Pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis Dario Brizuela didino ispanų pranašumą iki dviženklio – 30:18. Iki pertraukos persvara dar šoktelėjo – 44:30.
Lemtingą spurtą ispanai surengė trečiajame kėlinyje. Po Willy Hernangomezo dvitaškio komandas jau skyrė 21 taškas (62:41), o ispanų pranašumas po trijų ketvirčių buvo triuškinamas – 72:47.
Ketvirtojo kėlinio metu didesnių pokyčių neįvyko ir ispanai ramiai užbaigė rungtynes bei šventė pergalę – 88:67.
Sekmadienį ispanų laukia rungtynės su Kipru, o bosniai susitiks su Italijos rinktine.
Ispanija: Santi Aldama 19 (7/11 metimai), Willy Hernangomezas 16 (6/7 dvit.), Dario Brizuela 15 (5 rez. per.), Mario Saint-Supery 9 (4 rez. per.), Juancho Hernangomezas 8.
Bosnija ir Hercegovina: Kenanas Kamenjašas 14 (10 atk. kam.), Jusufas Nurkičius 10 (7 atk. kam.), Amaras Gegičius 9, Amaras Alibegovičius 8.
