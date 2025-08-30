Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Ispanai atsitiesė po nesėkmingo čempionato starto ir įveikė bosnius

2025-08-30 23:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 23:35

Pirmąją pergalę Europos čempionate pasiekė titulą ginanti Ispanijos (1/1) rinktinė, kuri 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20) nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos (1/1) komandą.

S.Aldama buvo naudingas (FIBA Europe nuotr.)

Pirmąją pergalę Europos čempionate pasiekė titulą ginanti Ispanijos (1/1) rinktinė, kuri 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20) nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos (1/1) komandą.

0

Ispanai turnyrą buvo pradėję pralaimėjimu prieš Sakartvelą, o bosniai nugalėjo Kipro krepšininkus.

Šiame susitikime ispanams startuoti solidžiai taip pat nepavyko, tačiau pirmąjį spurtą jie surengė kėlinio pabaigoje ir susikūrė 8 taškų pranašumą – 24:16.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis Dario Brizuela didino ispanų pranašumą iki dviženklio – 30:18. Iki pertraukos persvara dar šoktelėjo – 44:30.

Lemtingą spurtą ispanai surengė trečiajame kėlinyje. Po Willy Hernangomezo dvitaškio komandas jau skyrė 21 taškas (62:41), o ispanų pranašumas po trijų ketvirčių buvo triuškinamas – 72:47.

Ketvirtojo kėlinio metu didesnių pokyčių neįvyko ir ispanai ramiai užbaigė rungtynes bei šventė pergalę – 88:67.

Sekmadienį ispanų laukia rungtynės su Kipru, o bosniai susitiks su Italijos rinktine.

Ispanija: Santi Aldama 19 (7/11 metimai), Willy Hernangomezas 16 (6/7 dvit.), Dario Brizuela 15 (5 rez. per.), Mario Saint-Supery 9 (4 rez. per.), Juancho Hernangomezas 8.

Bosnija ir Hercegovina: Kenanas Kamenjašas 14 (10 atk. kam.), Jusufas Nurkičius 10 (7 atk. kam.), Amaras Gegičius 9, Amaras Alibegovičius 8.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

