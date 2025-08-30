Rodionovas po pergalės prieš Butvilą Ispanijoje prisiminė mačą su Alcarazu

„Tai buvo labai sunkus mačas, ypač pirmasis jo setas, kai kiekvienas geimas buvo itin įtemptas ir galėjo pakrypti bet kuria linkme. Svarbiausia šiandien buvo tai, kad po pralaimėto pirmojo seto išlikau pozityvus bei nepraradau tikėjimo savimi, nors ir buvau pavargęs po ankstesnių mačų“, – sakė austras.
J. Rodionovas ne pirmą kartą dalyvauja šiame turnyre. Dar 2019 m. austras čia nugalėjo ne ką kitą, o jaunąjį Carlosą Alcarazą (6:4, 6:4).
„Ar pamenu, prieš ką čia žaidžiau 2019 m.? Puikiai pamenu (šypsosi – aut. past.). Žaidžiau prieš Carlosą Alcarazą ir laimėjau. Mūsų tarpusavio mačų santykis yra palankus man ir aš dėl to tikrai nesiskundžiu (šypsosi – aut. past.)“, – pridėjo J. Rodionovas.
E. Butvilas pusfinalyje iš viso turėjo 17 „break pointų“ ir realizavo tik 3 iš jų (varžovas – 6 iš 11).
J. Rodionovas 2017 m. buvo 7-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių vienetų ketvirtfinalį, o dvejetuose su Michaeliu Vrbensky nukeliavo iki finalo.
ATP reitinge Austrijos žaidėjas 2024 m. buvo pakilęs iki 87-os pozicijos. Per profesionalo karjerą J. Rodionovas yra laimėjęs 8 vienetų turnyrus: visus – ATP „Challenger“ ture. Geriausiai J. Rodionovas jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir šios savaitės turnyre Ispanijoje.
Austras vos prieš 3 savaites tapo ATP „Challenger“ turnyro Bonoje (Vokietija) nugalėtoju. Vėliau J. Rodionovas skrido į Niujorką (JAV), kur liko be pergalių „US Open“ kvalifikacijoje.
E. Butvilas pelnė 22 ATP vienetų reitingo taškus bei 4550 eurų. Lietuvis virtualiai ATP reitinge pakilo į 221-ą vietą. Tiesa, reitingas bus atnaujintas tik po „US Open“ turnyro.
Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
