Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Rodionovas po pergalės prieš Butvilą Ispanijoje prisiminė mačą su Alcarazu

2025-08-30 22:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 22:55

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre šeštadienį vienetų varžybų pusfinalyje 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) per 2 valandas 18 minučių 7:5, 2:6, 1:6 pralaimėjo 4-ajai turnyro raketei 26-erių Austrijos atstovuiJurijui Rodionovui (ATP-154).

Jurijus Rodionovas | „Stop“ kadras

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre šeštadienį vienetų varžybų pusfinalyje 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) per 2 valandas 18 minučių 7:5, 2:6, 1:6 pralaimėjo 4-ajai turnyro raketei 26-erių Austrijos atstovuiJurijui Rodionovui (ATP-154).

REKLAMA
0

„Tai buvo labai sunkus mačas, ypač pirmasis jo setas, kai kiekvienas geimas buvo itin įtemptas ir galėjo pakrypti bet kuria linkme. Svarbiausia šiandien buvo tai, kad po pralaimėto pirmojo seto išlikau pozityvus bei nepraradau tikėjimo savimi, nors ir buvau pavargęs po ankstesnių mačų“, – sakė austras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Rodionovas ne pirmą kartą dalyvauja šiame turnyre. Dar 2019 m. austras čia nugalėjo ne ką kitą, o jaunąjį Carlosą Alcarazą (6:4, 6:4).

REKLAMA
REKLAMA

„Ar pamenu, prieš ką čia žaidžiau 2019 m.? Puikiai pamenu (šypsosi – aut. past.). Žaidžiau prieš Carlosą Alcarazą ir laimėjau. Mūsų tarpusavio mačų santykis yra palankus man ir aš dėl to tikrai nesiskundžiu (šypsosi – aut. past.)“, – pridėjo J. Rodionovas.

REKLAMA

E. Butvilas pusfinalyje iš viso turėjo 17 „break pointų“ ir realizavo tik 3 iš jų (varžovas – 6 iš 11).

J. Rodionovas 2017 m. buvo 7-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių vienetų ketvirtfinalį, o dvejetuose su Michaeliu Vrbensky nukeliavo iki finalo.

ATP reitinge Austrijos žaidėjas 2024 m. buvo pakilęs iki 87-os pozicijos. Per profesionalo karjerą J. Rodionovas yra laimėjęs 8 vienetų turnyrus: visus – ATP „Challenger“ ture. Geriausiai J. Rodionovas jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir šios savaitės turnyre Ispanijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Austras vos prieš 3 savaites tapo ATP „Challenger“ turnyro Bonoje (Vokietija) nugalėtoju. Vėliau J. Rodionovas skrido į Niujorką (JAV), kur liko be pergalių „US Open“ kvalifikacijoje.

E. Butvilas pelnė 22 ATP vienetų reitingo taškus bei 4550 eurų. Lietuvis virtualiai ATP reitinge pakilo į 221-ą vietą. Tiesa, reitingas bus atnaujintas tik po „US Open“ turnyro.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų