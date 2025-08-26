Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilas ir Shelbayhas Ispanijoje nepateko į „Rafa Nadal Open“ dvejetų turnyro antrą etapą

2025-08-26 17:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 17:27

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre be pergalių dvejetuose liko Edas Butvilas ir Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos. Jie pirmajame rate antradienį per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą.

Edas Butvilas („Open Ciudad de Pozoblanco“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger" serijos „Rafa Nadal Open" vyrų teniso turnyre be pergalių dvejetuose liko Edas Butvilas ir Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos. Jie pirmajame rate antradienį per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą.

0

Pirmą setą lietuvis su porininku pradėjo prastai (0:2), o trečiajame geime dar turėjo atlaikyti du „break pointus“, kad rezultatas netaptų 0:3. Ketvirtajame geime E. Butvilas su A. Shelbayhu panaikino deficitą, bet septintajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4). Šį kartą lietuvis su porininku per keletą minučių išlygino rezultatą (4:4), o dvyliktajame geime „sausai“ laimėjo lemtingą oponentų padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete ilgą laiką dominavo varžovai (2:5), bet E. Butvilas su A. Shelbayhu, neturėdami kur trauktis, realizavo du „break pointus“ ir išplėšė pratęsimą. Varžovai dešimtajame geime nerealizavo „set pointo“, o vienuoliktajame – dviejų „break pointų“. Pratęsime lietuvis su porininku atsiliko 1:5 ir vėliau išsigelbėti nepajėgė.

Mačo pratęsime E. Butvilas ir A. Shelbayhas pralaimėjo 3 taškus po savo padavimų, o varžovai taip neklydo nė karto.

Lietuvis su porininku padarė 6 dvigubas klaidas (varžovai – 1) ir po antrųjų savo padavimų pelnė vos 35 proc. galimų taškų (varžiovai – 63 proc.).

Už dalyvavimą dvejetų varžybose E. Butvilas ir A. Shelbayhas gavo 530 eurų.

21-erių E. Butvilas (ATP-249) dar laukia starto vienetų varžybose. Lietuvio lauks vienas iš kvalifikaciją įveiksiančių žaidėjų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

