Butvilas ir Shelbayhas Ispanijoje nepateko į „Rafa Nadal Open“ dvejetų turnyro antrą etapą

Pirmą setą lietuvis su porininku pradėjo prastai (0:2), o trečiajame geime dar turėjo atlaikyti du „break pointus“, kad rezultatas netaptų 0:3. Ketvirtajame geime E. Butvilas su A. Shelbayhu panaikino deficitą, bet septintajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4). Šį kartą lietuvis su porininku per keletą minučių išlygino rezultatą (4:4), o dvyliktajame geime „sausai“ laimėjo lemtingą oponentų padavimų seriją.
Antrajame sete ilgą laiką dominavo varžovai (2:5), bet E. Butvilas su A. Shelbayhu, neturėdami kur trauktis, realizavo du „break pointus“ ir išplėšė pratęsimą. Varžovai dešimtajame geime nerealizavo „set pointo“, o vienuoliktajame – dviejų „break pointų“. Pratęsime lietuvis su porininku atsiliko 1:5 ir vėliau išsigelbėti nepajėgė.
Mačo pratęsime E. Butvilas ir A. Shelbayhas pralaimėjo 3 taškus po savo padavimų, o varžovai taip neklydo nė karto.
Lietuvis su porininku padarė 6 dvigubas klaidas (varžovai – 1) ir po antrųjų savo padavimų pelnė vos 35 proc. galimų taškų (varžiovai – 63 proc.).
Už dalyvavimą dvejetų varžybose E. Butvilas ir A. Shelbayhas gavo 530 eurų.
21-erių E. Butvilas (ATP-249) dar laukia starto vienetų varžybose. Lietuvio lauks vienas iš kvalifikaciją įveiksiančių žaidėjų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
