  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Edas Butvilas sužinojo varžovą Nadalio vardo turnyre

2025-08-26 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 21:43

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre antradienį baigti traukti vienetų varžybų burtai. Po jų paaiškėjo, kad 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) susitiks su kvalifikaciją įveikusiu 30-mečiu belgu Michaeliu Geertsu (ATP-311).

Edas Butvilas („Open Ciudad de Pozoblanco“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Pernai ATP „Challenger“ turnyre Prancūzijoje M. Geertsas 7:6 (7:2), 6:3 įveikė Vilių Gaubą, o šiemet Dramblio Kaulo Krante 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš Ričardą Berankį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Geertsas karjeros aukštumas buvo pasiekęs prieš porą metų, kai ATP reitinge rikiavosi 212-as. Belgas yra laimėjęs 10 profesionalų vienetų turnyrų, bet visus juos – ITF ture. ATP „Challenger“ ture jam niekada nėra pavykę patekti į vienetų finalą. Dvejetuose jo pasiekimai kiek geresni – ATP dvejetų reitinge belgas 2022 m. buvo 162-as ir yra laimėjęs 16 profesionalų turnyrų (3 – ATP „Challenger“ ir 13 – ITF).

M. Geertsas neseniai buvo patekęs į žaidybinę „duobę“, kai pralaimėjo 5 mačus iš eilės. Tik atvykęs į „Rafa Nadal Open“ kvalifikaciją belgas nutraukė nesėkmių seriją ir po pusantro mėnesio pertraukos ėmė skinti pergales.

E. Butvilui pergalė atneštų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų 7-oji turnyro raketė prancūzas Sascha Gueymardas Wayenburgas (ATP-206). Pralaimėjimo atveju lietuviui atitektų 950 eurų.

Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

