  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Gargždai“ komplektaciją baigė amerikiečiu

2025-09-14 12:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 12:30

„Gargždai“ skelbia apie komplektacijos pabaigą – komandos sudėtį papildė 31 metų 186 cm ūgio amerikietis Joshas Haginsas.

J.Haginsas žais LKL (FIBA nuotr.)

„Gargždai“ skelbia apie komplektacijos pabaigą – komandos sudėtį papildė 31 metų 186 cm ūgio amerikietis Joshas Haginsas.

0

Gynėjas praėjusį sezoną rungtyniavo Kipro komandoje Nikosijos „Keravnos“ ir žibėjo FIBA Europos taurėje.

Praėjusį sezoną Kipro pirmenybėse jis per 25 minutes pelnydavo 13,6 taško (42 procentai tritaškių), atlikdavo 5,4 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo 4,2 kamuolio ir rinkdavo 18,2 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

FIBA Europos taurėje jis sužaidė 5 rungtynes ir per 32 minutes vidutiniškai pelnydavo 20,6 taško, atlikdavo 6,8 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo 3,6 kamuolio, rinkdamas po 23 naudingumo balus per rungtynes.

Krepšininkas tapo Kipro čempionu, o per karjerą yra žaidęs ir gimtinėje, Katare, Graikijoje, Vengrijoje, Vokietijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.

