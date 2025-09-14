„Gargždai“ komplektaciją baigė amerikiečiu

Gynėjas praėjusį sezoną rungtyniavo Kipro komandoje Nikosijos „Keravnos“ ir žibėjo FIBA Europos taurėje.
Praėjusį sezoną Kipro pirmenybėse jis per 25 minutes pelnydavo 13,6 taško (42 procentai tritaškių), atlikdavo 5,4 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo 4,2 kamuolio ir rinkdavo 18,2 naudingumo balo.
FIBA Europos taurėje jis sužaidė 5 rungtynes ir per 32 minutes vidutiniškai pelnydavo 20,6 taško, atlikdavo 6,8 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo 3,6 kamuolio, rinkdamas po 23 naudingumo balus per rungtynes.
Krepšininkas tapo Kipro čempionu, o per karjerą yra žaidęs ir gimtinėje, Katare, Graikijoje, Vengrijoje, Vokietijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.
