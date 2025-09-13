Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

R.Sargūno taurės finale – T.Sabonio auklėtinių triumfas prieš „Lietkabelį“

2025-09-13 20:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 20:39

Pasirengimą 2025–2026 m. sezonui Panevėžio „Lietkabelis“ užbaigė kasmetinio Raimundo Sargūno vardo taurės turnyro finalu.

Pasirengimą 2025–2026 m. sezonui Panevėžio „Lietkabelis“ užbaigė kasmetinio Raimundo Sargūno vardo taurės turnyro finalu.

0

Nenado Čanako auklėtiniai „Kalnapilio“ arenoje 74:82 nusileido Londono „Lions“ klubui, kurį treniruoja Tautvydas Sabonis.

Rungtynes geriau pradėjo svečiai, kurie per pirmąjį kėlinį atkovoję net septynis kamuolius puolime pelnė devynis taškus antraisiais šansais ir po pirmųjų dešimties minučių turėjo plius penkis (15:20).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerą atkarpą sužaidęs Londono klubas įpusėjus antrajam kėliniui savo pranašumą sugebėjo padidinti iki penkiolikos taškų (22:37), bet panevėžiečiai surengė atkarpą 13:4 ir grįžo į rungtynes (35:41).

Po dviejų kėlinių rezultatas tarp komandų buvo 38:42, Panevėžio komandos gretose rezultatyviausias su dešimt taškų buvo Jamelas Morrisas, Londono ekipai po aštuonis pelnė Joelis Scottas ir Kameronas McGusty.

Trečiąjį ketvirtį šeimininkai pradėjo spurtu 13:1 (51:43), o pirmuosius taškus iš žaidimo svečiai pelnė tik sužaidus penkias minutes (51:45). Į lemiamą ketvirtį komandos žengė skirtumui esant minimaliam (61:60).

Ketvirtajame kėlinyje savąją atkarpą jau surengė „Lions“ – pradėjo ketvirtį 14:2 ir vėl susigrąžino dviženklę persvarą (63:74). Likus mažiau nei dviems minutėms Morrisas sumetė abi baudas ir sumažina savo komandos atsilikimą iki aštuonių (74:82), tačiau iki rungtynių pabaigos rezultatas nebepakito.

„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 31, Gabrielius Maldūnas 10, Paulius Danusevičius 9, Kristianas Kullamae 8, Nojus Radžius 7, Lazaras Mutičius 6, Danielius Lavrinovičius 3.

„Lions“: Kameronas McGusty 23, Joelis Scottas 16, Tarikas Phillipas 9, Jonathanas Williamsas 8

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

