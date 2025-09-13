Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Juventus“ nugalėjo D.Krestinino ekipą

2025-09-13 20:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 20:13

P.Valinskas pelnė 13 taškų

Pasirengimą pergale baigė Utenos „Juventus“ ekipa, kuri Rygoje 94:74 nugalėjo vietos „Zelli“ komandą, kurios garbę gina Denisas Krestininas.

0

Nugalėtojams Ivanas Vranešas, Paulius Valinskas, Erikas Venskus ir Devonas Danielsas įmetė po 13 taškų, Ernestas Sederevičius – 11 (11 atk. kam.), Šarūnas Beniušis pridėjo 8.

Pralaimėjusiems Rolanas Šulcas įmetė 16 taškų, Frankas Championas, Radijus Macoha ir Davidas Vikstne – po 13, D.Krestinino sąskaitoje – 6 taškai ir 6 atkovoti kamuoliai.

Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje uteniškiai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

