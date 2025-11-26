 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė ragina „neieškoti slaptų kėslų“ siūlyme dėl LRT vadovo atleidimo

2025-11-26 21:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 21:44

Daliai visuomenės nerimaujant dėl parlamentarų siūlymo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo tvarką, premjerė Inga Ruginienė ragina šiuo klausimu neieškoti slaptų iniciatyvos autorių kėslų. Vyriausybės vadovės vertinimu, šis siūlymas visuomeninio transliuotojo tarybos nariams leis laisviau reikšti savo nuomonę. 

LRT (nuotr. Roberto Riabovo)

„Dėl balsų kiekio, jeigu kažkam atrodo, kad tai yra neigiamas sprendimas – Seimo salėje galima tai koreguoti. Bet Seimo salėje taip pat, jeigu balsuojame dėl asmenybės, tai balsuojame 50+1“, – LRT televizijai teigė I. Ruginienė. 

„Neieškočiau raganų medžioklės ir kažkokių slaptų kėslų. Man atrodo, nėra kažkokio tai suinteresuotumo pasakyti, kad konkretus žmogus yra blogas arba geras. Slaptas balsavimas kaip tik atriš rankas tam laisvam nuomonės pareiškimui, o ne užkulisiniams susitarimams, kurie gali daryti įtaką vienam ar kitam sprendimui“, – akcentavo ji. 

Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį ryte teigė, kad šie pakeitimai leistų visuomeninio transliuotojo tarybai geriau atlikti savo funkcijas.

Tiesa, dėl šio siūlymo šalies žurnalistai jau kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies visuomeninį transliuotoją. 

Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai.

ELTA primena, kad siekiant užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir didesnį skaidrumą, grupė Seimo „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą. 

Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.

Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.

