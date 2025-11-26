 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Olekas: pakeitimai dėl lengvesnio LRT vadovo atleidimo galėtų atsirasti

2025-11-26 09:48 / šaltinis: BNS
2025-11-26 09:48

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako palaikantis „aušriečių" lyderio inicijuotas pataisas, kuriomis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba galėtų lengviau atleisti transliuotojo generalinį direktorių.

LRT (nuotr. Elta)

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako palaikantis „aušriečių" lyderio inicijuotas pataisas, kuriomis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba galėtų lengviau atleisti transliuotojo generalinį direktorių.

1

„Aš tikrai galvočiau, kad tie pakeitimai galėtų atsirasti ir galėtų būti priimti, kad LRT taryba galėtų atlikti jai numatytas funkcijas“, – Žinių radijuje trečiadienį kalbėjo J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nes man atrodo, kad ten yra tokių labai didelių apribojimų, kurie, sakyčiau, padaro labai sudėtingą LRT tarybos darbą, kurie atsakingi už to vadovo paskyrimą ir atleidimą, ir jų kompetencijos yra gerokai suvaržytos“, – pažymėjo jis.

Anot Seimo pirmininko, LRT vadovo skyrimas ar atleidimas turėtų būti panašus kaip kitose organizacijose.

BNS rašė, kad „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio inicijuotomis pataisomis, kurias šią savaitę registravo grupė Seimo „aušriečių“ ir „valstiečių“, siekiama palengvinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.

LRT įstatymo pakeitimu siūloma, kad transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.

Iniciatorių teigimu, dėl dabar nustatytos per aukštos dviejų trečdalių balsų kartelės LRT generalinio direktoriaus atleidimas yra neįmanomas. Be to, slaptas balsavimas Tarybos narius apsaugotų nuo išorinio spaudimo.

Žurnalistų atstovai sakė, kad siūlomos pataisos yra pavojingos ir primena bandymą pakirsti LRT nepriklausomumą.

LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS nekomentavo valdančiųjų atstovų iniciatyvos, pažymėjęs, kad Taryba šio klausimo neaptarė, tačiau galbūt tai padarys artimiausiame posėdyje, kuris turėtų vykti gruodžio viduryje.

