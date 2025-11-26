 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Oleko pažadas: biudžete turėtų būti rasta papildomų milijonų pedagogų ir pareigūnų algoms

2025-11-26 08:53 / šaltinis: BNS
2025-11-26 08:53

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kitąmet suplanuotu atlyginimu didinimu nepatenkintiems pedagogams ir pareigūnams 2026-ųjų valstybės biudžete ieškoma papildomų lėšų, jos bus rastos.

Juozas Olekas. ELTA / Julius Kalinskas

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kitąmet suplanuotu atlyginimu didinimu nepatenkintiems pedagogams ir pareigūnams 2026-ųjų valstybės biudžete ieškoma papildomų lėšų, jos bus rastos.

REKLAMA
0

„Manau, kad iš esmės taip, (...) iš dalies tie poreikiai bus finansuojami“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas, paklaustas, ar biudžete bus rasti papildomi milijonai eurų švietimo darbuotojų ir pareigūnų algoms didinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galbūt ne visi maksimalūs užsibraižymai ar reikalavimai (bus įgyvendinti – BNS), bet tikrai tas procesas vyksta, intensyviai, su diskusijom, gal kartais su šiokiais tokiais ir apsižodžiavimais ar aštresniais žodžiais. Bet jis vyksta gana produktyviai. Ir matau, kaip, na, po truputį, po truputį einama prie bendro sutarimo ir tikiuosi, kad tas sutarimas bus pasiektas“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas.

REKLAMA
REKLAMA

Tęsiantis 2026-ųjų biudžeto svarstymams, įvairių sektorių atstovai dėl projekto reiškia nepasitenkinimą. Antradienį prie Seimo dėl to mitingavo statutiniai pareigūnai, anksčiau streiku grasino mokytojai.

REKLAMA

Anot J. Oleko, su nepatenkintų sričių darbuotojais artėjama prie sutarimo.

„Diskutuojant su įvairiomis asocijuotomis struktūromis, grupėmis – ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų medikai, ar pareigūnai – man atrodo, kad mes tikrai randam tą sutarimą“, – pabrėžė Seimo pirmininkas.

„Kai kurios detalės dar reikalingos patikslinimo, bet manau, iki gruodžio 9-os (antrojo biudžeto projekto svarstymo Seime – BNS) tuos patikslinimus turėsime“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą.

Pasak parlamento vadovo, 2026-ųjų biudžeto projekte suderinti šalies gynybos ir socialinės apsaugos poreikiai.

Statutiniai pareigūnai nurodo, kad projekte nenumatytas toks jų atlyginimų augimas, kaip žadėta metų viduryje. Jų teigimu, trūksta apie 150 mln. eurų.

Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pedagogams pažadėjo papildomai rasti 100 mln. eurų, kad galėtų padidinti algas tiek, kiek numatyta kolektyvinėje sutartyje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų