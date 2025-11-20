Olekas: partija nebuvo sutarusi neleisti Šakalienei grįžti į NSGK

„Ne, taip nieks nesitarė. Tiesiog šiuo metu, kada reikėjo turėti jau tam tikrą skaičių balsų Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK), Dovilė sutiko, kad ji ten dalyvaus ir buvo paskirta“, – teigė J. Olekas, žurnalistų ketvirtadienį paklaustas, ar partija arba frakcija turi principinį sutarimą neleisti eksministrei dirbti NSGK.
Politiko teigimu, LSDP valdyba „net nesvarstė“ galimybės D. Šakalienei pereiti dirbti į NSGK.
„Čia nėra jokio susikirtimo, bet tas išsidėstymas, kuris yra dabar, jis buvo sutartas anksčiau ir žmonės yra paskirti“, – sakė J. Olekas.
Taip jis kalbėjo po to, kai D. Šakalienė anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad LSDP valdybos posėdyje buvo informuota apie socdemų sprendimą jai neleisti būti NSGK nare, nes buvusiai ministrei reikia atšalimo laikotarpio.
