 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: partija nebuvo sutarusi neleisti Šakalienei grįžti į NSGK

2025-11-20 12:28 / šaltinis: BNS
2025-11-20 12:28

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nėra sutarusi neleisti buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei grįžti dirbti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK).

Dovilė Šakalienė BNS Foto

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nėra sutarusi neleisti buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei grįžti dirbti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK).

REKLAMA
0

„Ne, taip nieks nesitarė. Tiesiog šiuo metu, kada reikėjo turėti jau tam tikrą skaičių balsų Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK), Dovilė sutiko, kad ji ten dalyvaus ir buvo paskirta“, – teigė J. Olekas, žurnalistų ketvirtadienį paklaustas, ar partija arba frakcija turi principinį sutarimą neleisti eksministrei dirbti NSGK.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politiko teigimu, LSDP valdyba „net nesvarstė“ galimybės D. Šakalienei pereiti dirbti į NSGK.

REKLAMA
REKLAMA

„Čia nėra jokio susikirtimo, bet tas išsidėstymas, kuris yra dabar, jis buvo sutartas anksčiau ir žmonės yra paskirti“, – sakė J. Olekas.

Taip jis kalbėjo po to, kai D. Šakalienė anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad LSDP valdybos posėdyje buvo informuota apie socdemų sprendimą jai neleisti būti NSGK nare, nes buvusiai ministrei reikia atšalimo laikotarpio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų