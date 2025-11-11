 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas nesureikšmina Žemaitačiio pasisakymų dėl biudžeto: tikiu, kad balsavimas pavyks

2025-11-11 12:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:12

 „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui teigiant, kad jo atstovaujama partija nebūtinai palaikys kitų metų valstybės biudžeto projektą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tiki, jog balsavimas pavyks. Tiesa, politikas akcentavo, kad tai bus tam tikras būdas pasitikrinti, kiek tvirta yra valdančioji koalicija.

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

3

„Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių balsavimų šiais metais, šios sesijos metu, kada tam tikra prasme pasitikrinamas ir koalicijos tvirtumas“, – antradienį Seime žurnalistams teigė J. Olekas.

„Aš tikiu, kad jis (balsavimas – ELTA) pavyks ir darau viską, kad jis pavyktų“, – pridūrė jis.

Tuo metu komentuodamas koalicijos partnerio kritiką biudžetui, Seimo pirmininkas sakė tai suprantantis kaip siekį turėti dar geresnį biudžetą.

„Aš kritiką suprantu kaip norą turėti dar geresnį biudžetą, nes tikrai dar yra tų pasiūlymų išsakę ir švietimo, kultūros, sveikatos žmonės, pareigūnai“, – kalbėjo jis.

„Bandome, dėliojamės, darome ir, man atrodo, čia salėje yra priregistruota nemažai Seimo narių pasiūlymų, kaip tą biudžetą patobulinti“, – pabrėžė J. Olekas.

Naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.

„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.

Savo ruožtu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą. 

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

