TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas: Remigijus Žemaitaitis turi teisę susitikti su bet kuo, jis nekalba Lietuvos vardu

2025-11-11 12:42 / šaltinis: BNS
2025-11-11 12:42

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad koalicijos partnerių „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis turi teisę susitikti su bet kuo, tačiau jis nekalba Lietuvos vardu.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

0

Taip parlamento vadovas kalbėjo R. Žemaitaičiui susitikus su Lietuvoje trumpai viešėjusiu Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjarto.

„Aš manau, kad kiekvienas parlamentaras turi teisę susitikti su tuo, kuo jis susitinka. Labai svarbu, kad jis atstovautų ir mūsų valstybės pozicijai įvairiais klausimais, kai susitinka su aukštesniais pareigūnais“, – žurnalistams sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikrai man atrodo, kad tokie susitikimai nėra uždrausti. Tai yra privatūs susitikimai, tai jie neatstovauja tuo metu valstybės interesams, bet labai svarbu, ką mūsų parlamentarai pasako“, – pridūrė jis.

R. Žemaitaičiui atsisakant viešai nupasakoti, apie ką kalbėjosi su Vengrijos ministru, J. Olekas irgi teigė nežinantis susitikimo turinio, bet tvirtino neketinantis juo domėtis.

Jis taip pat nesureikšmino to, kad „aušriečių“ lyderis su Vengrijos valdančiosios partijos „Fidesz“ atstovu pasirašė neįvardytus dokumentus, pabrėždamas, jog Lietuvos vardu R. Žemaitaitis neturi įgaliojimų pasirašyti jokių dokumentų.

J. Olekas teigė pats su Vengrijos ministru nesusitikęs, nes jam kaip Seimo pirmininkui tai nepriklausė pagal protokolą.

BNS rašė, kad vengrų diplomatijos vadovą, aviacijos bazėje Šiauliuose lankiusį savo šalies karius, pasitiko Lietuvos užsienio reikalų viceministras.

