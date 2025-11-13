Olekas dalyvaus Baltijos Asamblėjoje, susitiks su Latvijos vadovais

Kaip ketvirtadienį pranešė Seimo kanceliarija, parlamento vadovas dalyvaus 44-ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje ir 31-ojoje Baltijos Taryboje bei susitiks su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, Saeimos pirmininke Daiga Mierina ir premjere Evika Silina.
Vizito metu J. Olekas aptars regioninio saugumo, paramos Ukrainai, energetinio savarankiškumo ir transporto jungčių plėtros klausimus.
Dvišaliuose susitikimuose su Latvijos vadovais bus kalbama apie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą ES, NATO bei Šiaurės ir Baltijos šalių formatuose, vieningą atsaką į geopolitinius iššūkius regione.
Kaip pažymėjo Seimo pirmininkas, šie iššūkiai dar labiau sustiprino Baltijos šalių vienybės reikšmę.
„Rusijos agresija prieš Ukrainą primena, kad saugumas niekada nėra savaime suprantamas. Kartu su NATO sąjungininkais stiprinsime atgrasymo ir gynybos pajėgumus, tęsime paramą Ukrainai ir užtikrinsime, kad agresorė jaustų realų spaudimą. Tik taip galime kurti tvarią taiką“, – pranešime cituojamas J. Olekas.
Pasak Seimo kanceliarijos, Baltijos Asamblėjos sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas regioninių transporto jungčių klausimams. Seimo pirmininkas pabrėžia, kad tokie projektai kaip „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ yra ne tik ekonominės integracijos, bet ir karinio mobilumo, atsparumo stiprinimo priemonės.
Baltijos Asamblėjos viceprezidentas, parlamentarų delegacijos pirmininkas Giedrius Drukteinis pabrėžė, kad tvirtos transporto jungtys stiprina Baltijos valstybių gebėjimą veikti kaip vieningas regionas, o šiuo požiūriu svarbus Baltijos Ministrų Tarybos indėlis.
„Todėl į Baltijos Asamblėjos sesiją atvykę trijų Baltijos valstybių susisiekimo ministrai pakviesti pasidalyti savo įžvalgomis bei strateginėmis perspektyvomis dėl regioninių transporto jungčių stiprinimo, koordinuotos infrastruktūros plėtros užtikrinimo ir mūsų bendro atsparumo bei konkurencingumo didinimo bendromis iniciatyvomis klausimais“, – cituojamas G. Drukteinis.
Kaip rašė BNS, „Via Baltica“ yra 970 km ilgio transeuropinio tinklo kelias nuo Varšuvos iki Talino. Spalio antroje pusėje atidaryta rekonstruota kelio atkarpa tarp Kauno ir Suvalkų, o iki 2033-iųjų planuojama atnaujinti ruožą iki Latvijos sienos.
Tuo metu „Rail Baltica“ projektą europine geležinkelio vėže sujungiant tris Baltijos šalis numatyta užbaigti 2030 metais.
Baltijos Asamblėjos Seimo delegaciją taip pat sudaro Seimo vicepirmininkas Raimundas Šukys, parlamentarai Daiva Petkevičienė, Audrius Petrošius ir Edita Rudelienė.
Be to, ketvirtadienį Rygoje bus įteikti Baltijos Asamblėjos įvertinimai už pasiekimus literatūros, meno ir mokslo srityse, medaliais už nuopelnus stiprinant Baltijos šalių vienybę bus apdovanoti politikai, visuomenininkai, bus įteikti Baltijos Asamblėjos inovacijos apdovanojimai.
Pasak G. Drukteinio, kitąmet pagrindinės Baltijos Asamblėjos veiklos kryptys bus saugus ir atsparus regionas taikant suderintas strategijas, fizinis, skaitmeninis ir energetinis junglumas, inovacijomis grindžiamas regiono konkurencingumas.
2026 metais Baltijos Asamblėjai pirmininkaus Estija.
Baltijos Asamblėja yra Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų tarptautinio bendradarbiavimo organizacija, įkurta 1991-ųjų lapkritį Taline. Asamblėjos sekretoriatas dirba Rygoje.
