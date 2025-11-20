Po balsavimo dėl Nedzinsko imuniteto – Oleko kritika: „Čia yra klaida“

„Iš ryto frakcijoje buvo apsispręsta, kad mes palaikom (A. Nedzinsko imuniteto panaikinimą – ELTA). Dabar einu į salę, nes tuo metu nebuvau salėje, negaliu atsakyti. Pabandysime pasitarti“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime kalbėjo J. Olekas, paklaustas, kodėl parlamentas nepanaikino A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės.
Seimo pirmininkas teigė, kad balsavimo dėl A. Nedzinsko imuniteto metu jis buvo išvykęs į Krašto apsaugos ministeriją.
J. Oleką tvirtino, kad susidariusią situaciją dėl A. Nedzinsko vertina neigiamai. Anot jo, greičiausiai įvyko klaida.
„Blogai. Man atrodo, kad mes turėjome tą sprendimą (pritarti A. Nedzinsko imuniteto panaikinimui – ELTA), kurį buvome priėmę, įvykdyti, tą padarėme kitų kolegų atžvilgiu. Čia yra klaida, jeigu ne kitaip“, – sakė J. Olekas.
Seimas ketvirtadienį nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro, socialdemokratų frakcijos nario A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės.
Politikas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. Visgi, ketvirtadienį Seime balsuojant už nutarimą dėl A. Nedzinsko imuniteto panaikinimo, balsų jo priėmimui neužteko. Už tai, kad būtų panaikinta parlamentaro teisinė neliečiamybė, balsavo 69 Seimo nariai, 3 nutarimui nepritarė, 9 susilaikė.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekia jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.
Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.
Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
