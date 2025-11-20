 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po balsavimo dėl Nedzinsko imuniteto – Oleko kritika: „Čia yra klaida“

2025-11-20 12:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 12:17

Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento sprendimą nepanaikinti socdemų atstovo Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės vadina klaida. Anot jo, socialdemokratų frakcijoje buvo sutarta leisti kolegą patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Juozas Olekas. ELTA / Dainius Labutis

Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento sprendimą nepanaikinti socdemų atstovo Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės vadina klaida. Anot jo, socialdemokratų frakcijoje buvo sutarta leisti kolegą patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

REKLAMA
12

„Iš ryto frakcijoje buvo apsispręsta, kad mes palaikom (A. Nedzinsko imuniteto panaikinimą – ELTA). Dabar einu į salę, nes tuo metu nebuvau salėje, negaliu atsakyti. Pabandysime pasitarti“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime kalbėjo J. Olekas, paklaustas, kodėl parlamentas nepanaikino A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seimo pirmininkas teigė, kad balsavimo dėl A. Nedzinsko imuniteto metu jis buvo išvykęs į Krašto apsaugos ministeriją.

REKLAMA
REKLAMA

J. Oleką tvirtino, kad susidariusią situaciją dėl A. Nedzinsko vertina neigiamai. Anot jo, greičiausiai įvyko klaida.

REKLAMA

„Blogai. Man atrodo, kad mes turėjome tą sprendimą (pritarti A. Nedzinsko imuniteto panaikinimui – ELTA), kurį buvome priėmę, įvykdyti, tą padarėme kitų kolegų atžvilgiu. Čia yra klaida, jeigu ne kitaip“, – sakė J. Olekas.

Seimas ketvirtadienį nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro, socialdemokratų frakcijos nario A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės.

REKLAMA
REKLAMA

Politikas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. Visgi, ketvirtadienį Seime balsuojant už nutarimą dėl A. Nedzinsko imuniteto panaikinimo, balsų jo priėmimui neužteko. Už tai, kad būtų panaikinta parlamentaro teisinė neliečiamybė, balsavo 69 Seimo nariai, 3 nutarimui nepritarė, 9 susilaikė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekia jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. 

Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.

REKLAMA

Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
klaida?
klaida?
2025-11-20 12:21
jei sudetume socdemus, kurie balsavo pries ar visai nedalyvavo, ar nebus taip, kad tu suklydusiu socdemu yra daugiau nei puse?:):)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų