TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas pasisakė už tai, kad savivaldos rinkimuose galėtų balsuoti 16-mečiai

2025-11-22 14:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 14:24

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas pritaria Konstitucijos pataisai, siūlančiai leisti savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose balsuoti nuo 16 metų. 

Juozas Olekas (Lukas Balandis/BNS)

10

„Yra ne viena valstybė, kuri tai daro. Man atrodo, kad tikrai nereikėtų atsilikti, laukti, nes jaunimas yra pakankami brandus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė J. Olekas.

Pasak jo, tai paskatintų jaunimą ir vėliau gausiau ateiti į visus kitus rinkimus – Seimo, Prezidento.

Parlamento vadovas nesutinka su Konstitucijos pataisos oponentų teiginiais, kad jaunimas neturi pakankamai supratimo ir žinių apie politiką. 

„Man atrodo, kad jie turi pakankamai žinių, gebėjimų nuo 16 metų matyti, kokios problemos kyla ir kaip jas galima būtų spręsti“, – teigė J. Olekas. 

Jo nuomone, čia svarbus ir švietimas. 

„Aš turiu 8 anūkus ir manau, kad galėsiu jiems perduoti tą pilietiškumo pamoką“, – sakė J. Olekas.

Jis nesiėmė prognozuoti, ar Seimui pavyks priimti Konstitucijos pataisą, tačiau yra įsitikinęs, kad reikia apie tai kalbėti ir diskutuoti.

Kaip ELTA jau skelbė, Seimas imasi svarstyti Konstitucijos pataisą ir ją lydintį Rinkimų kodekso pakeitimo projektą, kurie leistų savivaldos rinkimuose balsuoti 16-mečiams.

Už šią Seimo nario socialdemokrato Tomo Martinaičio iniciatyvą ketvirtadienį po pateikimo balsavo 67 Seimo nariai, 8 buvo prieš, 10 susilaikė. 

Dokumentus svarstys Seimo Teisės ir  teisėtvarkos komitetas, o į plenarinę salę jie sugrįš kitais metais, pavasario sesijoje. 

Šiuo metu Konstitucijoje įtvirtinta, kad rinkimų teisę turi piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. 

Rinkimų kodekse yra numatyta, kad teisę rinkti savivaldybės tarybos narius ir merą turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. 

Durnelis
Durnelis
2025-11-22 14:39
O kodėl ne nuo 13?
Atsakyti
socbebras
socbebras
2025-11-22 14:57
liudni popieriai kai smegenys suvaikeja
Atsakyti
