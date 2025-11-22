Priimti reikšmingi sprendimai dėl medikų darbo: nuo liepos laukia didelė naujovė

Už šiuos pakeitimus vieningai balsavo 97 Seimo nariai.
Tvarka teikti paslaugas iš nutolusių darbo vietų galios gydytojams, odontologams, slaugytojams, akušeriams, burnos priežiūros ir kitiems sveikatos specialistams.
Pagal priimtus pakeitimus, nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos galės būti teikiamos tais atvejais, kai fizinis kontaktas tarp gydytojo ar kito asmens sveikatos priežiūros specialisto ir paciento dėl teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdžio bei paskirties nereikalingas.
Pavyzdžiui, medikui dirbant keliose gydymo įstaigose, jis galės konsultuoti visus jam priskirtus pacientus, o ne tik tos gydymo įstaigos, kurioje jis fiziškai tuo metu yra.
Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus nustatys sveikatos apsaugos ministras.
Sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad pakeitimai pagerins paslaugų prieinamumą, ypač regionuose, kur trūksta medicinos personalo.
Iki pasikeitimų tvarka numatė, kad gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai paslaugas gali teikti tik konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje.
Ministerija yra teigusi, jog tokia tvarka riboja įstaigų vadovų galimybes suderinti skirtingus paslaugų teikimo būdus pacientams, taip pat yra sudėtinga užtikrinti medikų teisę dirbti nuotoliniu būdu.