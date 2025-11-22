 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Priimti reikšmingi sprendimai dėl medikų darbo: nuo liepos laukia didelė naujovė

2025-11-22 11:52 / šaltinis: BNS
2025-11-22 11:52

Seimas šią savaitę priėmė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta nuo kitų metų liepos įteisinti galimybę medikams teikti nuotolines paslaugas dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų.

DI tikslumu jau lenkia gydytojus, tačiau pacientams vis dar nesuteikia to, ko labiausiai reikia (nuotr. SCANPIX)

Seimas šią savaitę priėmė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta nuo kitų metų liepos įteisinti galimybę medikams teikti nuotolines paslaugas dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų.

REKLAMA
0

Už šiuos pakeitimus vieningai balsavo 97 Seimo nariai.

Tvarka teikti paslaugas iš nutolusių darbo vietų galios gydytojams, odontologams, slaugytojams, akušeriams, burnos priežiūros ir kitiems sveikatos specialistams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal priimtus pakeitimus, nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos galės būti teikiamos tais atvejais, kai fizinis kontaktas tarp gydytojo ar kito asmens sveikatos priežiūros specialisto ir paciento dėl teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdžio bei paskirties nereikalingas.

REKLAMA
REKLAMA

Pavyzdžiui, medikui dirbant keliose gydymo įstaigose, jis galės konsultuoti visus jam priskirtus pacientus, o ne tik tos gydymo įstaigos, kurioje jis fiziškai tuo metu yra.

REKLAMA

Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus nustatys sveikatos apsaugos ministras.

Sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad pakeitimai pagerins paslaugų prieinamumą, ypač regionuose, kur trūksta medicinos personalo.

Iki pasikeitimų tvarka numatė, kad gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai paslaugas gali teikti tik konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Ministerija yra teigusi, jog tokia tvarka riboja įstaigų vadovų galimybes suderinti skirtingus paslaugų teikimo būdus pacientams, taip pat yra sudėtinga užtikrinti medikų teisę dirbti nuotoliniu būdu.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų