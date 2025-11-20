 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Siūlo smarkiai didinti alkoholio, e. cigarečių akcizus: Seimas imasi „valstiečių“ iniciatyvos

2025-11-20 16:33 / šaltinis: BNS
2025-11-20 16:33

Seimas svarstys valdančiųjų „valstiečių“ siūlymą nuo kitų metų pavasario ketvirtadaliu padidinti akcizą stipriam alkoholiui bei apie triskart – e. cigarečių skysčiui.

Ligita Girskienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Tokioms Akcizų įstatymo pataisoms ketvirtadienį po pateikimo parlamentas pritarė 39 Seimo nariams balsavus už, dar 12 prieštaravus ir 20 susilaikius. Jos toliau bus svarstomos Biudžeto ir finansų bei Ekonomikos komitetuose.

Tikimasi, jog pakeitimai padėtų mažinti šių kenksmingų produktų prieinamumą, nes jie reikšmingai pabrangtų.

Pataisas iniciavusių Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos parlamentarų grupė teigia siūlanti didinti akcizą etilo alkoholiui, nes Lietuvoje auga jo įperkamumas.

„Apsispręsta siūlyti didinti tik stipraus alkoholio akcizą. Motyvai tokie, kad stipraus alkoholio įperkamumas yra didžiausias šiuo metu“, – Seimo posėdyje sakė pataisas pristačiusi „valstietė“ Ligita Girskienė.

Etilo alkoholio akcizą siūloma didinti 25 proc. iki 3,47 tūkst. eurų už hektolitrą.

Nemuno aušros“ parlamentaras Tomas Domarkas svarstė, ar iniciatyva neskatintų žmonių pirkti alkoholio Lenkijoje ar Latvijoje, kur jis būtų pigesnis.

Liberalas Andrius Bagdonas pabrėžė, kad siūlymas yra nenuoseklus, nes akcizas būtų didinamas tik vienai alkoholio rūšiai. Jis sakė, kad tai lemtų didėjantį kainų atotrūkį tarp Lietuvos ir kaimyninių šalių, augtų šešėlinės prekybos rizika.

Savo ruožtu „valstietis“ Bronis Ropė aiškino, kad stipraus alkoholio vartojama daug, bei vylėsi, kad siūlymas padėtų jį mažinti.

Tuo metu akcizą e. cigarečių skysčiui raginama didinti nuo 2019-ųjų daugiau nei penkiskart išaugus jo pardavimams. Jį siūloma kelti 3,17 karto iki 2 eurų už mililitrą skysčio.

L. Girskienė mano, kad pataisos padės į biudžetą pritraukti „kelis šimtus milijonų“ eurų papildomų pajamų. Jas iniciatoriai siūlo skirti slaugytojų darbo užmokesčiui didinti.

Jei Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo 2026-ųjų kovo.

