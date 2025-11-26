Žemaitaitis laikosi savo dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos

„Dabar vargšai darbuotojai renka parašus, peticijas daro, kad išgelbėti (Moniką – ELTA) Budrienę. Ji pati kalta“, – žurnalistams Seime komentavo R. Žemaitaitis.
„Problema yra įstatymų pažeidimas, kuriuos konstatavo ne Žemaitaitis (…). Pažeidimus konstatavo Valstybės kontrolė ir STT (…). Tai mes ir sakome, jeigu pažeidimai yra padaryti, na tai pone Budriene, prisiimk atsakomybę. Kai padaro pažeidimą ministras, viceministras, departamento direktorius mes sakome, kad atsistatydintų, nes pasielgė amoraliai. Dabar visi sėdime ramiai, pirkimai neteisėtai, įdarbinimas neteisėtai“, – tikino jis.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį ryte teigė, kad šie pakeitimai leistų visuomeninio transliuotojo tarybai geriau atlikti savo funkcijas. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad skiriant ar atleidžiant visuomeninio transliuotojo vadovą turėtų būti užtikrinamas slaptas balsavimas.
Tiesa, dėl šio siūlymo šalies žurnalistai jau kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies visuomeninį transliuotoją.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai.
ELTA primena, kad siekiant užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir didesnį skaidrumą, grupė Seimo „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą.
Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.
Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!