  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: artėjame prie bendrų pozicijų dėl kitų metų biudžeto

2025-11-26 16:25 / šaltinis: BNS
2025-11-26 16:25

Valdančiosios koalicijos partneriams „aušriečiams“ kritikavus kai kurias 2026 metų biudžeto projekto išlaidų eilutes, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad valdančiosios partijos artėja prie kompromiso.  

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Valdančiosios koalicijos partneriams „aušriečiams" kritikavus kai kurias 2026 metų biudžeto projekto išlaidų eilutes, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad valdančiosios partijos artėja prie kompromiso.  

„Labai priartėjome prie bendrų pozicijų. Kai kurie dalykai dar yra, Finansų ministerija pasižiūrės kai kuriuos skaičius ir, manau, iki gruodžio 9 dienos turėsime biudžeto variantą, kuris bus labai naudingas, (...) turės pritarimą koalicijos“, – po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams trečiadienį sakė J. Olekas.

„O gal ir opozicija matys, kad biudžetas atspindi ir saugumo, gynybos, ir socialinius klausimus – jį parems platesnis ratas Seimo narių“, – pridūrė jis.

Antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti kitų metų valstybės biudžeto projektą. Ministrų kabinetas spręs dėl parlamentarų ir Seimo komiteto pasiūlymų už maždaug 1,1 mlrd. eurų.

Svarstymo metu biudžeto projektą neidealiu bei socialiai neteisingu vadino valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, raginęs labiau didinti valstybės tarnautojų bei statutinių pareigūnų atlyginimus, nemažinti asignavimų žemės ūkiui.

Dar anksčiau lapkritį jis pareiškė, jog jei nebus atsižvelgta į „aušriečių“ pasiūlymus, frakcija gali nepalaikyti biudžeto priėmimo.

Anot R. Žemaitaičio, būtent dėl planuojamų išlaidų žemės ūkiui ginčas dar nebaigtas.

„Tas ginčas persikels (į Seimą – BNS), matyt, dar po dviejų savaičių. Finansų ministras dabar eis, susirinks skaičius ir po dviejų savaičių matysime“, – po koalicinės tarybos posėdžio trečiadienį kalbėjo R. Žemaitaitis.

Antrasis biudžeto svarstymas Seime vyks vėliausiai gruodžio 9-ąją, o galutinis balsavimas numatytas viename artimiausių posėdžių po to.

Valstybės biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.

Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet. 

