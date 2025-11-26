 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja, kada bus galutinis biudžeto projektas: štai kam didės algos

Atnaujinta 15.34 val.
2025-11-26 15:00
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-26 15:00

Kitų metų valstybės biudžetas turėtų būti sudarytas iki gruodžio 9 dienos, sako Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas. 

„Manau, kad iki gruodžio 9 d. mes iš tikrųjų turėsime biudžeto variantą, kuris bus labai naudingas Lietuvos žmonėms, mūsų ūkiui, verslui ir turės pritarimą koalicijos, o gal net ir ne tik koalicijos, gal ir opozicija matys, kad iš tikrųjų tą biudžetą <...> jį parems ir platesnis ratas Seimo narių“, – kalbėjo J. Olekas.

Paklaustas, dėl ko dar reikia susitarti su partneriais, J. Olekas atsakė – suformuoti galutinį biudžeto projekto variantą.

„Liko atnešti galutinį variantą. Kai turėsime galutinį variantą, tai tada jį ir aptarsime“, – teigė politikas.

Primename, kad trečiadienį vyko Vyriausybės posėdis. Jo metu Vyriausybė pasisakė prieš pelno mokesčio lengvatą netaršiems autobusams, pritarė siūlymui didinti mokytojų atlyginimus.

Tikisi rasti papildomų milijonų pareigūnų, pedagogų atlyginimams

Anksčiau J. Olekas komentavo , kad patikslinus kitų metų valstybės biudžeto projektą pavyks rasti papildomų milijonų skirtingoms reikmėms, tarp jų – pareigūnų ir švietimo darbuotojų atlyginimams.

Seimas antradienį Vyriausybei grąžino tobulinti biudžeto projektą, kuriam parlamentarai registravo daugiau nei 1 mlrd. eurų papildomų išlaidų reikalaujančių siūlymų.

„Manau, kad iš esmės taip, (…) matau, kaip po truputį einama prie bendro sutarimo ir tikiuosi, kad tas sutarimas bus pasiektas, iš dalies tie poreikiai bus finansuojami“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J. Olekas.

„Milijardo tikrai nebus rasta, bet kažkiek milijonų tikrai bus perskirstyta“, – tikino jis.

Antradienį prie parlamento protestavę statutiniai pareigūnai teigė, kad jiems iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų, o dabar biudžete numatytas atlyginimų augimas yra nepakankamas.

Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, kad biudžete pavyko rasti papildomus 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui.

Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).

Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų). 

Biudžetas Seimo salėje svarstomas dviem stadijomis.

