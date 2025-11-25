Ruginienė paskelbė konkursą, kaip pakeisti motinystės atostogų pavadinimą – tuoj pat sulaukė kritikos

Motinos ir tėvai pasakoja, kad tėvystė nuo atostogų išties skiriasi, tačiau ir darbu vaiko auginimo vadinti netinka. Lieka klausimas, ar pakeitus pavadinimą iš tiesų kas nors pasikeistų.
Vaikų auginimu ir priežiūra susirūpino premjerė Inga Ruginienė. Ji pareiškė, kad vaiko priežiūros atostogos yra klaidinga sąvoka ir ją reikia keisti, nes vaiko auginimas toli gražu neprimena atostogų. Visgi, kaip tiksliai ją reikėtų pervadinti, premjerė dar nesugalvojo, todėl skelbia konkursą.
„Jeigu atsirastų, kas pasiūlytų pavadinimo keitimą, mielai tą keitimą padarytume per Darbo kodeksą“, – sako I. Ruginienė.
Kritika premjerei
Už tokią iniciatyvą premjerė sulaukė aštrios kritikos iš kitų politikų: vien sąvokos keitimas motinystės nepalengvina, realių pokyčių neplanuojama, o tokie skambūs pasisakymai – tik tuščios kalbos ir bėgimas nuo rimtų problemų.
„Jeigu keistų atostogų trukmę, jeigu numatytų sąlygas, kaip tėvams lengviau derinti darbą ir vaikų priežiūrą, jeigu pakeistų apmokėjimo tvarką – tai būtų reforma“, – tikina liberalas Eugenijus Gentvilas.
E. Gentvilas sako, kad su tokiais pareiškimais Inga Ruginienė tik apsikvailino.
„Aš nežinau, ar ponia premjerė supranta, kad ji tampa visiškai juokinga. Vaidina reformatorę“, – teigia E. Gentvilas.
Motinos tokį premjerės pareiškimą vertina dvejopai: vienoms iniciatyva atrodo gražus gestas, kitoms – tik tuščios kalbos:
„Visiškai nesureikšminu šito termino. Ar tai bus atostogos, ar laikas, ar vaiko priežiūra – esmė liks ta pati.“
„Nu geras laikas, augini vaiką, esi laiminga, patenkinta, ir nežinau, kodėl nori pakeisti tuos dalykus.“
„Aš manau, kad šiuo metu valstybėje yra žymiai svarbesnių ir didesnių problemų nei tai, kaip pervadinti atostogas.“
Pogimdyvinės depresijos centro vadovė sako, kad motinystės atostogų pavadinimas – ypač aktuali tema.
„Įdėjus į kabutes žodį „atostogos“, sakyčiau, labai tiksliai atsispindi tai, kaip dalis visuomenės patogiai renkasi žiūrėti į motinystės darbą. Nes labai patogu apsimesti, kad vaikai auga patys. Pavadinimo keitimas gali būti reikšmingas tik tuomet, jei jis yra platesnio plano dalis“, – sako centro vadovė Nida Vildžiūnaitė.
Pavadinimas problemų neišspręs
Jai pritaria ir Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovė Rasa Žemaitė, kuri taip pat kelia klausimą, koks tikslas kalbėti nesiimant realių pokyčių.
„Iš tikrųjų, tai yra neapdairu. Ir, matyt, kad demografinė situacija neišsispręs ir nepagerės tol, kol rimtai nebus žiūrima į šeimos politiką“, – teigia R. Žemaitė.
Filosofas Viktoras Bachmetjevas sako, kad tėvystė nėra atostogos, tačiau vadinti ją darbu taip pat netikslu.
„Gal darbu pačios tėvystės nevadinčiau, bet šiame kontekste premjerės iškelta mintis man atrodo teisinga“, – sako V. Bachmetjevas.
Dominikonų vienuolis Pijus Eglinas taip pat teigia, kad tėvystė nėra darbas – iš krikščioniškos perspektyvos tai misija.
„Tai misija, kuriai reikia pastangų ir aukos“, – sako jis.
Demografiniai rodikliai rodo, kad kiekvienais metais vis mažiau lietuvių ryžtasi kurti šeimas. Praėjusiais metais fiksuotas vienas žemiausių gimstamumo rodiklių nuo Nepriklausomybės atkūrimo.
