Premjerė apie „Fegdos“ broką: viešieji pinigai turi būti leidžiami atsakingai

Taip ji kalbėjo paklausta apie įmonės „Fegda“ nekokybiškai atliktus kelio tiesimo į Rūdninkų poligoną darbus.
„Bet kokia įmonė, kuri dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir akivaizdžiai padaro broką, susimauna, ji turi tą broką atitaisyti – tai yra viešieji pinigai, viešieji pinigai turi būti leidžiami atsakingai. Ir įmonės, kurios dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, turi įvertinti savo galimybes ir dirbti sąžiningai ir atsakingai“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Sąžiningai veikiantis verslas tikrai gaus paramą iš mūsų Vyriausybės ir bus skatinimas, bet nesąžiningai veikiantis verslas – ar tai būtų darbo brokas, ar nesąžiningas elgesys su darbuotojais – tikrai nebus skatinamas“, – pridūrė ji.
Ji taip pat teigė neturinti informacijos apie tai, ar „Fegdoje“ anksčiau dirbęs socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galėjo daryti spaudimą buvusiai krašto apsaugos ministrei.
Dėl tokių Dovilės Šakalienės teiginių Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pradėjo informacijos patikslinimą – ji kalbėjo apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.
„Negaliu vertinti, nes nei tokių žinių turiu, nei informacijos“, – sakė premjerė.
Žiniasklaidai paviešinus informaciją apie brokuotą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
D. Šakalienė anksčiau taip pat yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti, sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
