 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olympiacos“ prieš Paryžiaus komandą žais be traumuoto McKissico

2025-11-20 13:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 13:05

Pirėjo „Olympiacos“ ekipa penktadienį į kovą su Paryžiaus „Paris“ klubu stos be Shaquielle’o McKissico.

Sh.McKissicas praleis artimiausias rungtynes (BNS nuotr.)

Pirėjo „Olympiacos“ ekipa penktadienį į kovą su Paryžiaus „Paris“ klubu stos be Shaquielle’o McKissico.

REKLAMA
0

Oficialiai pranešta, kad 35 metų 196 cm ūgio amerikietis rungtynes praleis dėl kojos raumens traumos.

Šį sezoną Eurolygoje Sh.McKissicas spėjo sužaisti vos 6 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 12 minučių, pelnė po 3 taškus, atkovojo 1,2 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 3,7 naudingumo balo.

Neaišku, ar graikų klubui galės padėti ir Tysonas Wardas, kuris yra patempęs dešinės blauzdos raumenį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų