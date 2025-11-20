„Olympiacos“ prieš Paryžiaus komandą žais be traumuoto McKissico

Oficialiai pranešta, kad 35 metų 196 cm ūgio amerikietis rungtynes praleis dėl kojos raumens traumos.
Šį sezoną Eurolygoje Sh.McKissicas spėjo sužaisti vos 6 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 12 minučių, pelnė po 3 taškus, atkovojo 1,2 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 3,7 naudingumo balo.
Neaišku, ar graikų klubui galės padėti ir Tysonas Wardas, kuris yra patempęs dešinės blauzdos raumenį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!