TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Real“ tiesiogiai: stebėkite Eurolygos rungtynes prieš Madrido „karalius“

2025-11-20 11:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 11:44

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai sugėrė dvi nesėkmes dvigubos savaitės metu, o ketvirtadienio vakarą siekia grįžti ant pergalingų bėgių. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitinka su Madrido „Real“.

Rungtynių pradžia – 21:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Tradiciškai prieš kiekvienerias Eurolygos rungtynes TV3 kviečia žiūrėti specialią laidą „GoŽalgiris“.

Su 7 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais „Žalgiris“ Eurolygos lentelėje žengia trečioje vietoje.

Praėjusią savaitę kauniečiai išvykoje krito ir prieš Pirėjo „Olympiakos“ (78:95), ir prieš „Dubai“ (89:95).

„Real“ klubas žygiuoja ne taip sėkmingai – 5 pergalės ir 6 pralaimėjimai bei vos 11 vieta turnyro lentelėje.

„Vykstame žaisti su komanda, kuri turi daug patyrusių žaidėjų, atletiškumą, ūgį ir kiekvienoje pozicijoje – didelį pasirinkimą, – spaudos konferencijoje prieš rungtynes kalbėjo T. Masiulis. – Laukia sunki išvyka. Svarbu bus stabdyti jų greitą puolimą ir, aišku, Tavareso faktorius irgi labai svarbus gynyboje. Sunku rasti jų silpnų vietų.“

„Žalgiris“ šią savaitę pranešė, jog dėl traumos iš rikiuotės keletui savaičių iškrito Dovydas Giedraitis. Į Madridą su komanda neišskrido ir vis dar besigydantis Nigelas Williamsas-Gossas.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
S.Scariolo bando keisti žaidėjų įpročius (Scanpix nuotr.)
„Žalgirio“ dvikova Madride: bandymas pasinaudoti „Real“ identiteto paieškomis

