„Žalgirio“ dvikova Madride: bandymas pasinaudoti „Real“ identiteto paieškomis

Kol kas tikrojo „Real“ veido dar nepamatėme – vairą perėmęs Sergio Scariolo dar bando pritaikyti žaidėjus prie savo sistemos. Pastaraisiais metais Chuso Mateo treniruota „Real“ nebuvo trenerio ekipa, žaidime buvo daug chaoso, daug improvizacijų, o štai S.Scariolo nori kontroliuoti tai, kas vyksta ant parketo.
„Real“ žaidimas šiame sezone yra labiau struktūruotas – tiek gynyboje, tiek puolime yra gerokai daugiau schemų nei jų matėme dirbant Ch.Mateo. S.Scariolo išbando daugiau gynybos sistemų, puolime išsiplėtė derinių įvairovė, specialių situacijų panaudojimas po minutės pertraukėlių ir krito pats žaidimo tempas. Dabar Madrido ekipa pagal žaidimo greitį į 9 turnyre, kur „Žalgiris“ rikiuojasi vos 17.
Tai, kad sistema kol kas neveikia, rodo ir „Real“ reitingai – 14 gynybos ir 15 – puolimo. Taip galima konstatuoti, kad ekipa kol kas nėra nei gerai besiginanti, nei gerai puolime žaidžianti.
Didžiausia spraga „Real“ sudėtyje matoma gynėjų grandyje, kur aiškiai trūksta dar vieno krepšininko, galinčio individualiai spręsti situacijas. Madrido ekipa galbūt pasipildytų tokiu žaidėju, bet dabar pateko į nedėkingą situaciją Ispanijos lygai, kur ir taip turi vienu užsieniečiu per daug. „Real“ nėra ta ekipa, kuri pirktų žaidėją tik Eurolygos kovoms. Gabrielis Deckas gali netrukus gauti ispanišką pasą ir tai galbūt atvertų duris dar vienam pirkiniui. Ispanijos žiniasklaidoje buvo kalbama, kad „Real“ taikosi į Ispanijoje žaidusį Kyle‘ą Guy‘ų, kuris buvo baigęs karjerą ir metus dirbo trenerio asistentu, bet dabar grįžo ant parketo ir rungtyniauja G lygoje bei pateko į JAV rinktinės sudėtį Pasaulio taurės atrankai.
38-erių Sergio Llullas ir Andresas Felizas nesprendžia minėtų problemų, Davidas Krameris įsigytas kaip snaiperis su gera gynyba, bet kol kas Eurolygoje jam sekasi labai sunkiai – 2,4 taško per 14 minučių. Vokietis kol kas pataikė 5 tritaškius iš 16 (31,2 proc.) ir metė vos 4 dvitaškius (pataikė 1).
Facundo Campazzo turėjo būti tas žaidėjas, kuris ardo varžovų gynybą ir kuria progas kitiems, bet 34 metų 181 cm ūgio argentinietis šiame sezone atrodo blankiai. Žvelgiant į įžaidėjo pasirodymą, jis atrodo praradęs savo pagrindinį arkliuką – greitį. F.Campazzo nebėra toks staigus, kad paliktų savo oponentą už nugaros, tad jo prasiveržimai į baudos aikštelę nebepritraukia pagalbų ir nesukuria situacijų kitiems „Real“ žaidėjams. F.Campazzo visą karjerą Eurolygoje pasižymi kaip vidutinis metikas iš toli (33,9 proc. karjeros pataikymas), bet šiame sezone jis renkasi gerokai dažniau mesti iš toli nei iš arčiau – 53 išmesti tritaškiai ir vos 21 dvitaškis. Būtent dėl minėtos greičio stokos F.Campazzo nesugeba rinkti taškų po prasiveržimų, o ir esamas dvitaškių pataikymas siekia tik 28,6 proc. Nedidukas gynėjas susiduria su kontaktu ir daug jo metimų skrieja pro šalį, o nuolatiniai pražangų prašymai jau seniai įgriso visiems teisėjams. 35,8 proc. tritaškių pataikymas dar gelbėja F.Campazzo bendrą pasirodymą, bet kol kas jis tikrai nėra toks, kokį jį žinome iš Eurolygos kovų.
Tris pirmuosius Eurolygos turus dėl traumos praleidęs naujokas Theo Maledonas dar įsibėgėja – Prancūzijos rinktinėje vasarą jis atrodė labai blankiai ir tai pasėjo nerimo tarp „Real“ sirgalių, kad Vilerbano ASVEL gretose rodytas žaidimas gali būti apgaulingas. Vis dėlto prancūzas per 19 minučių renka 12 taškų ir 13,9 naudingumo balų, tad kol kas atrodo neblogai. Th.Maledonas savo prasiveržimais ardo oponentų gynybą ir provokuoja daug pražangų – po 4,1 per mačą bei meta 4,7 baudos metimo. Akivaizdžiai gynėjų grandyje Th.Maledonas šiuo metu yra pavojingiausias ginklas.
Nepamirškime ir Mario Hezonjos – kroatas turėjo tapti tikru „Real“ lyderiu puolime, bet kol kas niekaip nesureguliuoja taikiklio – 25,4 proc. tritaškių realizacija. M.Hezonja per 20 minučių renka 12,5 taško ir 8,6 naudingumo balo. Po 12 metimų per rungtynes atliekantis M.Hezonja turi gerokai geriau išnaudoti savo progas, jeigu „Real“ nori pergalių. Maža to, kai atletui nesiseka, jis ima rodyti savo ego. Geriausias to pavyzdys buvo rungtynės prieš Stambulo „Fenerbahče“: tuomet „Real“ triuškino Šarūno Jasikevičiaus auklėtinius, bet M.Hezonjai susitikimas nesiklostė – per 14 minučių įmetė 5 taškus (2/8 metimai) bei surinko -2 naudingumo balus. M.Hezonja demonstratyviai atsistūmė kėdę toliau nuo trenerio S.Scariolo, kad neklausytų jo pastabų, vėliau, kai visa komanda atsistojus plojo savo kolegai po pataikyto metimo, jis tiesiog sėdėjo ant kėdės nukabinęs galvą ir nereagavo į įvykius. Taip pat spėjo ir apsižodžiuoti su vienu iš „Real“ asistentų, kai šis turėjo pastabų kroatui. Kai išvyko Džananas Musa, M.Hezonja galvojo, kad „Real“ taps jo komanda, bet kol kas lyderio etiketės jis nepateisina.
„Real“ turi vieną geriausių šio sezono naujokų – ilgametę patirtį Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sukaupusį Trey‘ų Lylesą. Sunkusis krašto puolėjas dabar yra bene geriausiai veidu į krepšį žaidžiantis savo pozicijos žaidėjas Eurolygoje. Už Atlanto šį amerikietį daugiau žinojome kaip tą, kuris gali gerai pataikyti tritaškius, o Europoje jis save parodo ir kaip puikų žaidėją su kamuoliu. Iš toli jis atakuoja solidžiai (38,9 proc.), bet gerokai dažniau renkasi metimus arčiau krepšio. T.Lylesas greitai priprato prie Europos krepšinio ir 14,6 taško, 5,2 atkovoto kamuolio bei 16,9 naudingumo balo rodikliai tai įrodo. Stabdyti T.Lylesą yra itin sudėtinga, nes jis geba tiek pataikyti iš toliau, tiek prasiveržti, tad „Žalgirio“ užduotis pažaboti šį Eurolygos debiutantą bus sunki.
Kitas puolėjas iš NBA – Chuma Okeke – kiek mažiau pastebimas. 3–5 turuose jis turėjo įspūdingą atkarpą, kai rinko po 15,5 taško ir po 22 naudingumo balus, bet tada viskas greitai smuko žemyn – per kitus 5 susitikimus iš viso surinko 14 taškų ir 17 naudingumo balų. Ch.Okeke kol kas labiausiai stebina savo įspūdingu pataikymu iš toli – 51,6 proc. (16/31), nors tikrai nėra toks stabilus metikas.
Priekinėje linijoje „Real“ turi tris variantus – Walterį Tavaresą, Usmaną Garubą ir Oleksejų Leną, kuris neseniai papildė ekipą, pakeitęs į Belgrado „Partizan“ išvykusį Bruno Fernando.
Kol kas apie ukrainietį nieko daug negalima pasakyti – trejos rungtynės su 10 minučių ir 3 taškų bei 2,7 naudingumo balų vidurkiais. Akivaizdu, kad „Real“ pasirinkimą ribojo jau minėtas legionierių limitas ir reikėjo žaidėjo su europietišku pasu, tad O.Lenas buvo logiškas variantas. Labai panašaus stiliaus vidurio puolėjas kaip W.Tavaresas. Štai U.Garuba yra mobilesnis žaidėjas, su kuriuo „Real“ gali gynyboje taikytis kitokias sistemas nei su W.Tavaresu ar A.Lenu. U.Garuba dar ir bandydavo atakuoti iš toli, kas nebuvo labai efektyvu – 26,5 proc. karjeros pataikymas. Dabar per 9 mačus metė vos dukart iš perimetro ir vieną pataikė. S.Scariolo mato šį žaidėją „penktu numeriu“, nors Ch.Mateo naudojo U.Garubą kaip sunkųjį kraštą ir tai akivaizdžiai nebuvo šiam žaidėjui tinkama pozicija.
33 metų 220 cm ūgio W.Tavareso skaičiai irgi yra nežymiai kritę – nuo 10,2 taško, 6,6 atkovoto kamuolio ir 15,3 naudingumo balo pernai iki 9,3 taško, 6 atkovotų kamuolių ir 14,3 naudingumo balų šiame sezone. Šiek tiek skiriasi W.Tavareso elgesys aikštelėje – anksčiau jis daugumą taškų susirinkdavo po „du prieš du“ situacijų arba pakartotų metimų. Dabar, kai varžovai nukerta pikenrolo žaidimą, centras daugiau įdeda pastangų atsiverti varžovą ir prašo kamuolio baudos aikštelėje, kur jį gavęs meta puskablį. Akivaizdžiai tai yra S.Scariolo sumanymai, kad tokio stoto ir ūgio žaidėjas nebūtų naudojamas tik vienose situacijose. Tiesa, čia yra ir blogesnė šio aspekto pusė – tokiais atvejais „Real“ žaidimas tampa labai statiškas ir nuspėjamas, kai visi žaidėjai sustoja ir laukia, kada jų centras užsiims poziciją ir jam galima bus bandyti perduoti kamuolį.
Prie nepaminėtų žaidėjų dar galima pridėti G.Decką, kuris ant parketo praleidžia po 20 minučių, renka 5,5 taško, sugriebia 3,9 kamuolio ir fiksuoja 7,5 naudingumo balo vidurkius. Argentinietis kol kas realizavo tik 2 tritaškius iš 17 (11,8 proc.), nors visą karjerą Eurolygoje būdavo bent 34–35 proc. metikas.
Būtent tritaškių pataikymas yra kol kas tas rezervas, kurį „Real“ turi savo kišenėje – 33,3 proc. yra vos 16-tas rezultatas turnyre. Praėjusiame sezone realizacija buvo labai panaši, bet dabartinis „Real“ yra pajėgesnis nei pernai bei turintis daugiau iš perimetro galinčių pataikyti žaidėjų.
Nors istoriškai „Real“ „Žalgiriui“ nėra palanki komanda, ypatingai išvykoje, tačiau vienintelis iš pastarųjų 5 mačų laimėtas susitikimas buvo būtent Madride – 92:83 su Lonnie Walkerio puikiu pasirodymu 2024 metų gruodžio 12 dieną.
Šiuo metu „Real“ yra tikrai pažeidžiama ekipa ir žalgiriečių šansai laimėti būtų gerokai didesni, jeigu susitikimas vyktų Kaune. Namie „Real“ laimėjo 4 iš 5 rungtynių – tik praėjusią savaitę 77:87 nusileido Atėnų „Panathinaikos“. Automatiškai kol kas madridiečiai vos sykį yra laimėję svečiuose – 101:92 pranoko Barselonos „Barcelona“.
Kaip „Žalgiriui“ seksis kovoti su „Real“, kviečiame stebėti per TV3 ir portale Krepsinis.net nuo 21.45 val.
